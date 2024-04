CAP Brugherio: ecco il codice di avviamento postale di Brugherio – Il Dunque

Brugherio è una cittadina della provincia di Monza e Brianza, situata in Lombardia, con un codice di avviamento postale (CAP) di 20861. Questo codice è fondamentale per garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi nella zona di Brugherio. Grazie al CAP 20861, i corrieri possono recapitare la corrispondenza in modo preciso e efficiente ai destinatari, essendo composto da cinque cifre e utilizzato insieme all’indirizzo completo per ottimizzare le operazioni di smistamento e distribuzione della posta.

L’utilizzo del codice di avviamento postale è particolarmente importante nel settore della logistica e dei trasporti, in quanto permette ai corrieri di organizzare rapidamente le consegne, riducendo al minimo il rischio di errori e ritardi. Per conoscere il CAP di Brugherio e di altre località italiane, è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane o utilizzare servizi online dedicati alla ricerca dei codici postali. È essenziale ricordare di indicare correttamente il CAP su ogni lettera o pacco spedito per garantire una consegna efficiente e tempestiva.

Oltre al codice di avviamento postale, è fondamentale specificare anche l’indirizzo completo del destinatario, comprensivo di nome, cognome, numero civico e eventuali dettagli aggiuntivi come scala o interno. Queste informazioni sono cruciali per assicurare una corretta consegna della corrispondenza. Brugherio è ben collegata con le principali città della Lombardia attraverso strade, autostrade e mezzi pubblici efficienti, e il CAP 20861 identifica in modo univoco questa località, facilitando le operazioni di spedizione e ricezione della posta da e per Brugherio.

Le Poste Italiane garantiscono servizi di recapito postale in tutta Italia, assicurando una consegna tempestiva e affidabile della corrispondenza. Grazie al sistema di codici di avviamento postale, è possibile gestire in modo ottimale le operazioni di smistamento e distribuzione della posta, garantendo ai destinatari una ricezione puntuale e precisa. Il CAP 20861 di Brugherio è un elemento chiave nella gestione della corrispondenza nella zona, semplificando il lavoro dei corrieri e garantendo una consegna efficiente della posta e dei pacchi.

Le Poste Italiane offrono vari servizi aggiuntivi per la gestione della corrispondenza, come il monitoraggio dello stato di una spedizione, la richiesta di consegna in un orario specifico o in un punto di ritiro alternativo, e l’assicurazione dei pacchi di valore. Queste opzioni permettono di personalizzare e ottimizzare il processo di spedizione e ricezione della posta. In conclusione, il CAP 20861 identifica in modo univoco la località di Brugherio, facilitando le operazioni di spedizione e ricezione della corrispondenza. Grazie a questo codice, i corrieri possono organizzare in modo efficiente le consegne, garantendo una ricezione rapida e precisa della posta e dei pacchi e evitando possibili errori e ritardi nella consegna.

