CAP Castelfranco Emilia: ecco il codice di avviamento postale di Castelfranco Emilia – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) è un codice numerico che identifica in modo univoco un’area geografica all’interno di un paese, facilitando la distribuzione della corrispondenza e la consegna delle spedizioni. Nel caso di Castelfranco Emilia, il CAP assegnato è 41013. Questo comune italiano della provincia di Modena, situato in Emilia-Romagna a circa 25 chilometri a nord-est di Modena, si trova nella pianura padana in una posizione strategica tra le città di Bologna, Modena e Ferrara. Con una popolazione di circa 12.000 abitanti, Castelfranco Emilia è un centro abitato di dimensioni medio-piccole, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali e industriali.

Il CAP 41013 identifica in modo univoco il territorio comunale di Castelfranco Emilia, permettendo ai servizi postali di indirizzare correttamente la posta e le spedizioni destinate a questa località. Grazie a questo codice, è possibile garantire una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza, evitando smarrimenti o ritardi nella consegna.

Il sistema dei CAP è stato introdotto in Italia nel 1967 con l’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare la distribuzione della posta. Ogni CAP è composto da cinque cifre, di cui le prime due indicano la provincia di appartenenza e le restanti tre identificano la località. Nel caso di Castelfranco Emilia, le cifre 410 indicano la provincia di Modena, mentre il numero 13 identifica in modo specifico il comune di Castelfranco Emilia.

Il CAP 41013 è utilizzato non solo per la distribuzione della posta ordinaria, ma anche per la spedizione di pacchi e corrieri espresso. Grazie alla presenza del CAP, le aziende di spedizioni e i corrieri possono individuare facilmente la località di destinazione e garantire una consegna puntuale e sicura delle merci. Inoltre, il CAP è fondamentale anche per l’invio di raccomandate e servizi postali speciali, che richiedono una tracciabilità e una certificazione della consegna.

Oltre alla sua funzione pratica ed operativa, il CAP rappresenta anche un elemento identificativo e distintivo delle varie località italiane. Ogni comune ha il proprio codice postale che ne identifica la posizione geografica e la suddivisione amministrativa. Il CAP 41013 di Castelfranco Emilia è quindi un elemento caratterizzante per il paese, che ne identifica in modo univoco la collocazione all’interno del territorio nazionale.

Negli anni, il sistema dei CAP è stato aggiornato e modificato per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e alle nuove modalità di spedizione della corrispondenza. Grazie alle tecnologie informatiche e alla digitalizzazione dei servizi postali, è ora possibile effettuare facilmente ricerche e verifiche sui CAP per individuare rapidamente e con precisione la località di destinazione di una spedizione.

Il CAP 41013 di Castelfranco Emilia rappresenta quindi un elemento fondamentale per la gestione e la distribuzione della posta e delle spedizioni destinate a questa località. Grazie a questo codice, è possibile garantire una consegna efficiente e tempestiva della corrispondenza, contribuendo a migliorare il servizio offerto ai cittadini e alle aziende di Castelfranco Emilia.

In conclusione, il CAP 41013 è il codice di avviamento postale che identifica in modo univoco il comune di Castelfranco Emilia, garantendo una corretta distribuzione della posta e delle spedizioni destinate a questa località. Grazie al sistema dei CAP, è possibile gestire in modo efficace e preciso la consegna della corrispondenza, facilitando i servizi postali e migliorando la qualità del servizio offerto ai cittadini e alle imprese di Castelfranco Emilia.

