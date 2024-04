CAP Macerata: ecco il codice di avviamento postale di Macerata – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Macerata è un elemento essenziale per identificare in modo univoco la città situata nella regione Marche, nel cuore dell’Italia centrale. Questo codice numerico, composto da cinque cifre (62100), è fondamentale per garantire una corretta spedizione della posta e dei pacchi verso Macerata, facilitando il lavoro dei corrieri e assicurando la consegna puntuale delle missive.

Macerata è una città ricca di storia e cultura, con un centro storico ben conservato e numerosi monumenti di interesse artistico. Tra le attrazioni principali si possono citare il Palazzo Buonaccorsi, sede di importanti mostre ed eventi culturali, e l’Arena Sferisterio, un antico teatro all’aperto che ospita ogni anno il celebre Festival della Valle d’Itria. Queste meraviglie rendono Macerata una meta turistica affascinante e ricca di fascino.

Il CAP di Macerata svolge un ruolo cruciale nel facilitare la corretta consegna della posta verso la città. Grazie a questo codice, i corrieri possono gestire in modo efficiente le spedizioni verso Macerata, evitando errori di smistamento e garantendo una consegna rapida e precisa delle missive. Questo elemento di identificazione univoco non solo facilita il lavoro postale, ma rappresenta anche un simbolo dell’identità della città e della sua comunità.

Per ottenere il CAP di Macerata, è possibile consultare servizi online specializzati che forniscono informazioni dettagliate sui codici di avviamento postale di tutte le località italiane. In alternativa, è possibile recarsi direttamente all’ufficio postale più vicino per ricevere assistenza e informazioni personalizzate sulla compilazione corretta degli indirizzi. È importante ricordare che Macerata è servita da un efficiente servizio postale, con numerose sedi di uffici postali e agenzie di corrieri che garantiscono una copertura capillare del territorio.

In conclusione, il CAP di Macerata è un dettaglio apparentemente piccolo ma fondamentale per garantire una corretta consegna della posta verso questa affascinante città marchigiana. Grazie a questo codice di avviamento postale, i corrieri possono gestire in modo efficiente le spedizioni verso Macerata, assicurando una consegna rapida e precisa delle missive. Questo codice rappresenta non solo un elemento pratico, ma anche un simbolo dell’identità e della reputazione di Macerata, contribuendo a consolidarne l’immagine e la riconoscibilità.

