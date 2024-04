CAP Pesaro: ecco il codice di avviamento postale di Pesaro – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato per identificare in modo univoco le diverse località in Italia al fine di facilitare la spedizione della corrispondenza. Ogni città, o frazione di essa, ha un CAP specifico che permette ai corrieri di indirizzare correttamente le lettere e i pacchi. Nel caso di Pesaro, una delle città più importanti delle Marche, il suo CAP è 61121.

Pesaro è una località situata lungo la costa adriatica, con una storia ricca e una tradizione culturale profonda. Celebre per essere la città natale del famoso compositore Gioachino Rossini, Pesaro è rinomata anche per le sue spiagge incantevoli e il suo centro storico ricco di monumenti e opere d’arte.

Il CAP di Pesaro, 61121, è composto da cinque cifre che identificano in modo univoco la città. Il primo numero, il 6, indica la regione delle Marche, mentre il secondo numero, l’1, identifica la provincia di Pesaro e Urbino. Le ultime tre cifre, 121, individuano specificamente la città di Pesaro.

Grazie al CAP, i corrieri possono effettuare la consegna della posta in modo rapido ed efficiente, evitando errori di indirizzamento e ritardi nella consegna. Inoltre, il CAP è fondamentale anche per le attività commerciali che devono spedire merci o documenti, garantendo che la spedizione arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

Per conoscere il CAP di Pesaro, è possibile consultare il sito web ufficiale delle Poste Italiane o fare riferimento alla guida al CAP disponibile presso gli uffici postali. In alternativa, è possibile chiedere informazioni direttamente agli uffici postali o ai corrieri che operano nella zona.

Oltre al CAP di Pesaro, è importante tenere presente che esistono anche dei codici specifici per le diverse frazioni e quartieri della città. Ad esempio, la frazione di Fano, appartenente al comune di Pesaro, ha un CAP diverso da quello della città. È quindi essenziale specificare il CAP corretto quando si invia della corrispondenza per evitare errori nella consegna.

Il CAP di Pesaro, come quelli di tutte le altre località italiane, è un elemento cruciale per garantire un servizio postale efficiente e affidabile. Grazie a questo codice, è possibile identificare in modo preciso la località di destinazione e assicurarsi che la posta venga recapitata nel minor tempo possibile.

In conclusione, il CAP di Pesaro, 61121, è un codice di avviamento postale che identifica in modo univoco la città e agevola la consegna della posta in modo rapido ed efficiente. Conoscere il CAP corretto è fondamentale per garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione senza intoppi. Se si deve inviare della posta a Pesaro, è essenziale utilizzare il CAP corretto per evitare possibili ritardi nella consegna.

