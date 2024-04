CAP Pordenone: ecco il codice di avviamento postale di Pordenone – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato dalle poste italiane per facilitare la distribuzione della corrispondenza all’interno del territorio nazionale. Ogni città italiana è identificata da un CAP univoco, che aiuta a instradare la posta in modo preciso. Nel caso di Pordenone, il CAP corrispondente è 33170. Questo codice è composto da cinque cifre numeriche che identificano la provincia di Pordenone (33) e il comune di Pordenone (170). Grazie al CAP, la gestione della corrispondenza è resa più efficiente, evitando errori di consegna e ritardi nella consegna della posta.

Il CAP Pordenone, introdotto nel 1967 insieme agli altri codici postali italiani, svolge un ruolo fondamentale nella distribuzione della corrispondenza. Le poste italiane possono così smistare milioni di lettere e pacchi quotidianamente, garantendo una consegna puntuale e affidabile. Questo codice è utilizzato non solo per la posta nazionale, ma anche per l’indirizzamento delle spedizioni internazionali, consentendo di identificare con precisione la destinazione della corrispondenza in tutto il mondo.

Oltre alle poste, anche le aziende del settore logistico e della distribuzione traggono vantaggio dal CAP Pordenone. Utilizzando questo codice, possono ottimizzare le proprie attività di consegna e offrire un servizio di qualità ai clienti. Inoltre, il CAP è spesso richiesto per la compilazione di documenti amministrativi e fiscali, poiché permette di identificare in modo univoco il luogo di residenza di persone e aziende.

Per trovare il CAP di Pordenone è possibile consultare il sito web delle poste italiane o rivolgersi direttamente agli uffici postali. Una volta individuato il codice, è essenziale utilizzarlo correttamente nella compilazione degli indirizzi, posizionandolo prima della località e separandolo con uno spazio. L’uso corretto del CAP è cruciale per garantire una corretta consegna della posta e delle spedizioni, evitando smarrimenti o ritardi nella consegna.

In conclusione, il CAP Pordenone è uno strumento indispensabile per l’identificazione e la distribuzione della corrispondenza nella città e nelle sue frazioni. Grazie a questo codice, le poste italiane possono offrire un servizio efficiente e affidabile, mentre le aziende possono ottimizzare le proprie attività di logistica e distribuzione. Utilizzare correttamente il CAP Pordenone è fondamentale per evitare errori di consegna e garantire una corretta instradamento della posta. Consultare i mezzi online o le poste italiane per trovare e utilizzare correttamente il CAP è un passo importante per una consegna sicura e puntuale della corrispondenza.

