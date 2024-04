CAP Portici: ecco il codice di avviamento postale di Portici – Il Dunque

Il CAP, noto come Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico utilizzato per semplificare la distribuzione della posta in Italia. Ogni comune italiano possiede un CAP univoco, che permette di identificare con precisione il luogo di destinazione della corrispondenza. In questo articolo ci focalizzeremo sul CAP di Portici, una graziosa città situata nella provincia di Napoli.

Portici è un comune della città metropolitana di Napoli, situato nella regione Campania. Con una popolazione di circa 60.000 abitanti, Portici è celebre per i suoi sontuosi palazzi e ville storiche, risalenti principalmente ai periodi barocco e neoclassico. La città vanta una rinomata tradizione nella produzione di ceramiche e nella cucina partenopea.

Il CAP di Portici è 80055 e serve a identificare in modo univoco il comune durante le operazioni di spedizione della posta. Grazie al CAP, i servizi postali sono in grado di instradare con celerità ed efficienza la corrispondenza verso la destinazione desiderata. È importante sottolineare che l’uso del CAP è essenziale per l’invio sia della posta ordinaria che raccomandata.

Quando si invia della posta a Portici, è cruciale indicare correttamente il CAP insieme all’indirizzo completo del destinatario. In tal modo si evitano possibili ritardi nella consegna e si assicura che la corrispondenza giunga a destinazione nel più breve tempo possibile. È pertanto consigliabile verificare sempre il CAP prima di spedire una lettera o un pacco a Portici, per evitar possibili errori.

Il CAP di Portici, come già menzionato, è 80055 ed è composto da cinque cifre che identificano univocamente il comune di destinazione della posta. Grazie al CAP, la corrispondenza diretta a Portici viene instradata direttamente al centro di smistamento postale competente, che si occuperà della consegna presso l’ufficio postale della città.

Portici dispone di diversi uffici postali, dove è possibile spedire e ricevere la posta. Oltre all’ufficio postale principale nel centro città, vi sono varie filiali e sportelli postali disseminati sul territorio comunale. Indipendentemente dall’ufficio postale scelto, è essenziale indicare sempre il CAP 80055 insieme all’indirizzo del destinatario per garantire una consegna tempestiva della corrispondenza.

Oltre alla spedizione della posta, il CAP di Portici è utilizzato anche per altre operazioni come l’invio di pacchi e la gestione delle pratiche amministrative. Le compagnie di spedizione e i corrieri privati sfruttano il CAP per individuare con precisione la località di destinazione e assicurare una consegna efficiente dei pacchi e dei documenti.

In conclusione, il CAP di Portici riveste un ruolo fondamentale nel sistema postale italiano, facilitando l’identificazione precisa del comune e agevolando la distribuzione della corrispondenza. Si raccomanda sempre di indicare il CAP 80055 insieme all’indirizzo completo del destinatario quando si spedisce della posta a Portici, per evitare ritardi nella consegna e garantire che la corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Portici: ecco il codice di avviamento postale di Portici – Il Dunque