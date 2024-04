CAP Reggio Emilia: ecco il codice di avviamento postale di Reggio Emilia – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico essenziale per identificare in modo univoco ogni località italiana, facilitando così la corretta spedizione della posta. In questo articolo, ci concentreremo sul CAP di Reggio Emilia, una città situata nell’Emilia-Romagna, celebre per la sua storia, cultura e gastronomia.

Reggio Emilia è una città con circa 170.000 abitanti, situata nella pianura padana, vicina a Parma e Modena. È nota per essere stata il luogo di nascita del movimento pedagogico della scuola dell’infanzia, grazie all’innovativa esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia reggiane. Tuttavia, Reggio Emilia non è solo questo: è anche una città ricca di arte, con importanti musei e gallerie d’arte come la Galleria Parmeggiani e il Museo Civico.

Il Codice di Avviamento Postale di Reggio Emilia è 42121, un codice univoco che facilita il corretto smistamento della posta per una consegna rapida ed efficiente. Ogni indirizzo postale della città sarà preceduto da questo CAP, che indica la località di destinazione.

È fondamentale includere il CAP corretto quando si deve spedire una lettera o un pacco a Reggio Emilia, al fine di evitare ritardi nella consegna. Conoscere il CAP corretto è inoltre utile per compilare moduli online o documenti che richiedono l’indirizzo completo della propria residenza.

Reggio Emilia è suddivisa in diverse zone, ognuna con un proprio CAP. Pertanto, è consigliabile verificare il CAP corretto della zona in cui si trova l’indirizzo di destinazione, che potrebbe variare tra la zona industriale, il centro storico e i quartieri residenziali.

La città di Reggio Emilia vanta una lunga storia e una ricca tradizione culturale, con piazze, portici e chiese storiche. Moderna e dinamica, offre un’economia solida e diverse opportunità di lavoro. Il CAP di Reggio Emilia, 42121, simboleggia questa realtà vibrante e vivace che unisce passato e presente.

Per spedire della posta a Reggio Emilia, è essenziale includere il CAP corretto nell’indirizzo di destinazione per garantire una consegna rapida e puntuale. Il CAP, 42121, è la chiave per assicurare che la propria corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

In conclusione, il Codice di Avviamento Postale di Reggio Emilia è 42121, un codice univoco che facilita il corretto smistamento della posta. Conoscere il CAP corretto è fondamentale per garantire una consegna efficiente della propria posta. Reggio Emilia è una città ricca di storia, cultura e tradizione, e il suo CAP rappresenta questa realtà vibrante e vivace.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Reggio Emilia: ecco il codice di avviamento postale di Reggio Emilia – Il Dunque