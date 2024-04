CAP Teramo: ecco il codice di avviamento postale di Teramo – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Teramo è un elemento fondamentale per l’identificazione e la corretta spedizione della posta nella città abruzzese. Con il suo CAP 64100, Teramo è una città ricca di storia e cultura, con un patrimonio artistico e architettonico di grande valore. Fondata come colonia romana nel III secolo a.C., Teramo conserva ancora oggi il suo fascino e la sua importanza strategica, con monumenti e palazzi che testimoniano la sua grandezza passata.

Teramo vanta attrattive come il Duomo, il teatro romano e il museo archeologico, che conserva reperti di grande valore storico. La provincia di Teramo offre una grande varietà di paesaggi, dalle montagne dell’Appennino ai litorali sabbiosi della costa adriatica, rendendola ideale per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Località come Giulianova, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi sono rinomate per le loro spiagge e le loro acque cristalline.

Il CAP di Teramo, oltre ad essere fondamentale per l’invio della posta, è utilizzato anche per l’identificazione di luoghi e servizi nella città. Le aziende e le istituzioni di Teramo indicano il loro CAP nei documenti ufficiali e sulle proprie sedi, facilitando la comunicazione e la localizzazione. Anche per i residenti di Teramo, il CAP è un punto di riferimento importante per identificare con precisione il proprio quartiere o la propria zona di residenza.

La cucina teramana è famosa per i suoi piatti tradizionali ricchi di sapori e profumi, come la porchetta, gli arrosticini e le sagne e ceci. Gli ingredienti semplici e genuini, come la pasta fatta in casa, le carni di maiale e le verdure di stagione, caratterizzano la gastronomia di Teramo. Grazie al CAP, è possibile spedire le prelibatezze gastronomiche della città in tutta Italia e all’estero, contribuendo a promuovere la tradizione culinaria locale.

Il CAP di Teramo fa parte del sistema di codici di avviamento postale italiano, che permette di identificare in modo univoco le città e i comuni del paese. Ogni CAP è associato a una località specifica, che può corrispondere a un comune, una frazione o un quartiere. Grazie al CAP, è possibile inviare posta in modo rapido e sicuro, garantendo che la corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

In conclusione, il CAP di Teramo è un elemento chiave della sua identità e della sua storia, che si riflette nella sua architettura, nella sua cultura e nella sua cucina. Questo codice è un simbolo di riconoscimento e appartenenza per i residenti di Teramo, che lo utilizzano quotidianamente per identificare la propria città e comunicare con il resto del mondo. Grazie al CAP, Teramo è collegata alle altre città e regioni d’Italia, contribuendo a promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni e merci.

