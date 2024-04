CAP Torre Annunziata: ecco il codice di avviamento postale di Torre Annunziata – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato per identificare in modo univoco un’area geografica all’interno di un paese, facilitando così la corretta consegna della posta. Tra le varie città italiane, un ruolo importante è ricoperto da Torre Annunziata, situata nella provincia di Napoli, in Campania. In questo articolo ci concentreremo sul CAP di Torre Annunziata e sulle sue peculiarità.

Torre Annunziata è una città di circa 40.000 abitanti, situata lungo la costa tirrenica a breve distanza da Napoli. Conosciuta per la sua lunga storia e per le bellezze naturali che la circondano, la città rappresenta un significativo centro turistico e culturale. Il suo CAP, 80058, è un codice composto da cinque cifre che identifica in modo univoco l’area geografica di Torre Annunziata.

Il CAP di Torre Annunziata è essenziale per le poste italiane al fine di indirizzare correttamente la posta destinata alla città. Grazie a questo codice, è possibile garantire una consegna veloce ed efficiente della corrispondenza, evitando errori di smistamento e ritardi nella consegna. Inoltre, il CAP risulta utile anche per le aziende che operano nel territorio di Torre Annunziata, semplificando la gestione e l’organizzazione delle spedizioni.

Il CAP 80058 di Torre Annunziata è diviso in due parti: il primo gruppo di tre cifre identifica la provincia di Napoli, mentre le ultime due cifre identificano in modo specifico la città di Torre Annunziata. Questo sistema di codifica consente di distinguere facilmente Torre Annunziata da altre città della provincia di Napoli, assicurando una corretta consegna della posta.

È importante sottolineare che il CAP non è solo un codice numerico, ma rappresenta anche un punto di riferimento geografico e amministrativo. Il CAP di Torre Annunziata è associato alla circoscrizione postale della città, che include le vie, le piazze e gli edifici compresi nei confini del codice. Ciò consente ai servizi postali di individuare con precisione il luogo di destinazione della corrispondenza e di effettuare la consegna nel modo più efficiente possibile.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Torre Annunziata rappresenta anche un simbolo di identità e appartenenza per i cittadini della città. Spesso, il codice postale è associato strettamente alla città stessa, diventando un elemento distintivo e facilmente riconoscibile. Pertanto, il CAP di Torre Annunziata contribuisce a valorizzare l’identità e la storia della città, fungendo da punto di contatto tra i suoi abitanti e il resto del mondo.

Negli anni, il CAP di Torre Annunziata ha subito alcune modifiche e aggiornamenti per adattarsi alle nuove esigenze e alle evoluzioni del sistema postale italiano. Tuttavia, il codice 80058 è rimasto costante nel tempo, confermando la sua importanza e la sua efficacia nel garantire una corretta consegna della posta nella città campana.

In conclusione, il Codice di Avviamento Postale di Torre Annunziata riveste un ruolo fondamentale nella gestione e nella consegna della corrispondenza nella città. Grazie a questo codice numerico, è possibile identificare univocamente l’area geografica di Torre Annunziata e garantire una consegna rapida ed efficiente della posta. Il CAP 80058 rappresenta un simbolo di identità e appartenenza per i cittadini di Torre Annunziata, costituendo un punto di contatto tra la città e il resto del mondo.

