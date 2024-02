Case 1 euro 2024: ecco dove trovare abitazioni (quasi) gratis – LISTA

Il programma delle case a 1 euro sembra quasi troppo bello per essere vero, considerando il costo elevato che di solito comporta l’acquisto di una casa. Tuttavia, l’iniziativa delle Case 1 euro, avviata diversi anni fa e ancora attiva nel 2024, promette proprio questo: diventare proprietari di una casa spendendo solamente 1 euro. Inizialmente considerata una sperimentazione, l’iniziativa si è concretizzata nel tempo e ha coinvolto numerosi comuni italiani, offrendo la possibilità di acquistare immobili a prezzi simbolici.

Il concetto alla base delle case a 1 euro è piuttosto semplice e nasce dalla necessità di riqualificare e valorizzare i centri storici di piccoli comuni italiani che stanno vivendo un fenomeno di spopolamento, con molte abitazioni abbandonate dai proprietari. Queste case, una volta di proprietà di privati, vengono messe in vendita a prezzi simbolici per incentivare la ristrutturazione e il ripopolamento delle aree interessate. Comuni come Salemi in Sicilia sono stati tra i primi a proporre questa iniziativa, ottenendo successo sia a livello locale che mediatico.

Le case a 1 euro vengono rese disponibili attraverso bandi di concorso e vendite con specifiche condizioni, come l’obbligo di ristrutturazione entro un certo periodo e, in alcuni casi, il trasferimento della residenza nel luogo. Spesso è richiesta anche l’attivazione di una polizza per coprire eventuali costi e garantire la sicurezza dell’operazione. Nel corso degli anni, numerosi comuni hanno aderito all’iniziativa delle case a 1 euro, offrendo la possibilità di acquistare immobili a prezzi simbolici e contribuire alla rinascita delle zone interessate.

Alcuni dei comuni che nel 2024 propongono case a 1 euro includono Bisaccia in provincia di Avellino, Pietramelara a Caserta, Teora ad Avellino, Regalbuto a Enna, Sambuca ad Agrigento, Itala a Messina, Pignone a La Spezia e Triora a Imperia. Questi comuni offrono l’opportunità di acquistare una casa a un prezzo accessibile, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla riqualificazione delle aree urbane.

L’iniziativa delle case a 1 euro rappresenta dunque un’opportunità unica per coloro che desiderano acquistare una casa a costi contenuti e contribuire alla valorizzazione di centri storici abbandonati. Grazie a questa iniziativa, è possibile realizzare il sogno di possedere una casa in Italia, anche con un budget limitato, e partecipare attivamente alla rinascita di comunità locali.

