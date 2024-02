Nuovo digitale terrestre, addio a questi canali? Fai questo test

Il digitale terrestre è stato un processo che ha portato la maggior parte di noi verso l’avanzamento tecnologico, rappresentando un passo necessario per ottenere vantaggi legati all’utilizzo della televisione. Nel corso di due decenni, il digitale terrestre ha subito diverse trasformazioni e anche nel 2024 è in corso un nuovo processo di aggiornamento.

È fondamentale verificare se il nostro televisore è già tecnologicamente aggiornato per poter usufruire delle nuove funzionalità del digitale terrestre. Cambiare la dotazione di dispositivi televisivi potrebbe essere importante per adattarsi alle ultime novità e migliorare l’esperienza di visione.

Il digitale terrestre in Italia è stato introdotto nei primi anni 2000 come evoluzione tecnologica che ha portato a nuovi canali, funzioni internet e una migliore qualità audio e video. L’adozione di decoder per decodificare i nuovi segnali e convertirli ai vecchi televisori è stata il primo passo verso il digitale terrestre di seconda generazione, noto come DVB-T2, che ha sostituito progressivamente i vecchi segnali della prima generazione.

Con l’implementazione della codifica MPEG-4, i principali canali nazionali come Rai 1, Rai 2 e Rai 3 saranno modificati nel ricalcolo a settembre 2024, richiedendo una eventuale ricerca dei canali. È importante verificare la compatibilità del televisore o del decoder con la nuova tecnologia DVB-T2 HEVC/H265 per evitare problemi di visione.

Nel caso in cui il proprio dispositivo non sia compatibile, potrebbe essere necessario acquistare una nuova TV o decoder per poter continuare a fruire dei principali canali del digitale terrestre in modo corretto. Il processo di aggiornamento tecnologico è continuo e richiede agli utenti di essere al passo con le ultime novità per godere appieno delle potenzialità offerte dal digitale terrestre.

In conclusione, il digitale terrestre rappresenta un’importante evoluzione nel mondo della televisione, offrendo nuove opportunità e funzionalità ai consumatori. È fondamentale essere informati sulle ultime tecnologie e verificare la compatibilità dei propri dispositivi per garantire un’esperienza di visione ottimale. Con l’avvicinarsi del nuovo processo di aggiornamento del digitale terrestre, è consigliabile essere preparati e pronti ad adattarsi alle nuove esigenze tecnologiche.

