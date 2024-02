Valore del rame usato, ecco a quanto potrà arrivare: “Attenzione” – Il Dunque

Il rame è un metallo prezioso che spesso viene sottovalutato rispetto all’oro e all’argento, nonostante sia stato utilizzato da più tempo e abbia una vasta gamma di utilizzi. Infatti, il rame è uno dei metalli più utilizzati al mondo, affiancando il ferro in termini di importanza. Il suo valore, sia storico che attuale, è un tema di grande interesse, poiché come altre risorse può aumentare di valore in base alle condizioni di mercato.

Attualmente, il valore del rame usato non subisce aumenti esponenziali, ma può crescere in maniera costante nel corso degli anni. Esistono diverse ragioni che possono spiegare perché il rame potrebbe aumentare ulteriormente di valore rispetto alla sua attuale valutazione.

Il rame è un elemento fondamentale per molte creazioni in metallo, dalle posate agli utensili, e quasi ogni oggetto metallico contiene una percentuale di rame. Questo metallo è stato uno dei primi ad essere utilizzati praticamente, essendo meno fragile dell’oro e dell’argento e abbastanza duttile da essere utilizzato in varie funzioni. Inoltre, il rame è battereostatico, il che significa che impedisce la proliferazione di batteri sulla sua superficie.

Il rame viene impiegato in diverse funzioni specifiche, come i collegamenti elettrici, i motori elettrici e i rubinetti in ottone. La sua disponibilità è regolamentata dal mercato e generata dalla richiesta, come per qualsiasi altra risorsa fisica. Anche se non è difficile da trovare, ci sono ancora molte miniere e stabilimenti che si occupano della raccolta del rame.

Considerato una risorsa “evergreen”, il rame è meno nobile ma più disponibile rispetto all’oro e all’argento, rendendolo interessante anche nel mercato dell’usato. Attualmente, un chilo di rame usato può valere da pochi euro fino a più di 8 euro per un pezzo in ottimo stato. Si prevede che il valore del rame usato possa aumentare di circa il 20% entro la seconda metà del 2024, a causa di un generale aumento della richiesta.

In conclusione, nonostante il rame venga spesso sottovalutato rispetto ad altri metalli preziosi, il suo valore e la sua importanza nel settore metallurgico sono indiscutibili. Con una crescente domanda e un’offerta regolamentata, il rame usato potrebbe vedere un aumento significativo del suo valore nei prossimi anni, rendendolo un’opzione interessante per gli investitori e i collezionisti.

