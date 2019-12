Brescia, primo Hospice publico dedicato ai bambini 

Il primo della Lombardia

Il primo hospice pediatrico (e quindi dedicato solo ai bambini) di tutta la Lombardia aprirà a Brescia, presso gli Spedali Civili.

“Siamo molto contenti che si possa realizzare un Hospice pediatrico a Brescia presso il nostro ospedale, siamo stati scelti grazie ad alcune delle nostre competenze speciali all’interno dell’ambito pediatrico, per questo motivo siamo pronti per gestire questo tipo di servizio. Il sistema di cure palliative e l’hospice potranno essere un punto di riferimento per tutta la zone della Lombardia orientale per le province di Brescia, Mantova e Cremona. Questo sarà per noi un percorso importante non ci occuperemo solo di patologie oncologiche ma anche di quelle legate alla malattie rare” sostiene Marco Trivelli, Direttore Generale degli Spedali Civili.

Per bambini con malattie gravi

“L’ordine del giorno che ho proposto riguarda la necessità di intervenire quanto prima sui bisogni generati dai bambini che hanno delle malattie inguaribili o con disabilità gravi e che necessitano di un accompagnamento con cure palliative pediatriche nella nostra zona, Lombardia orientale. Per cui ho chiesto che venga realizzato un hospice pediatrico all’interno della nostra Asst Spedali Civili di Brescia alla quale fa capo l’ospedale dei bambini, hub di riferimento e di eccellenza, per le città di Brescia, Mantova e Cremona. Oltretutto sarà il primo Hospice pediatrico pubblico di tutta la Lombardia. Ho anche chiesto, di prevedere per ogni ATS della Lombardia dove non c’è una struttura come questa, un ambulatorio per il trattamento delle terapie del dolore pediatrico” commenta Simona Tironi.