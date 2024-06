Fatto in casa per voi: Focaccia ripiena alle erbette

La preparazione della focaccia alle erbette inizia versando dell’olio in una padella e facendo soffriggere aglio tritato e peperoncino. Successivamente, le erbette già lessate vengono ripassate in padella per qualche minuto. Nel frattempo, si prepara l’impasto della focaccia mescolando acqua, olio extravergine d’oliva, sale, lievito e farina in una ciotola. L’impasto viene lavorato fino ad ottenere una consistenza omogenea su una spianatoia infarinata. Una parte dell’impasto viene stesa con il mattarello su un foglio di carta forno e trasferita in uno stampo da 24 cm di diametro. Sopra la base della focaccia vengono sistemate delle fette di provola.

Successivamente, si stende il resto dell’impasto su un foglio di carta forno infarinato e si aggiungono le erbette ripassate, coperte con il resto della provola. Con un disco di impasto si ricopre la focaccia, sigillando i bordi premendo con le dita e bucherellando la superficie con una forchetta. La focaccia viene infornata a 190°C per circa 30 minuti. Una volta cotta, la focaccia viene lasciata intiepidire, tagliata a fette e gustata.

Questa ricetta semplice e gustosa prevede l’utilizzo di ingredienti genuini e di facile reperibilità. L’aglio e il peperoncino danno alla focaccia un tocco di sapore in più, mentre le erbette e la provola aggiungono consistenza e cremosità al piatto. La preparazione dell’impasto richiede un po’ di pazienza e manualità, ma il risultato finale ripagherà gli sforzi con una focaccia fragrante e saporita.

La focaccia alle erbette è un piatto versatile che si presta a diverse varianti e personalizzazioni. Si possono aggiungere ingredienti come olive, pomodorini o acciughe per arricchire ulteriormente il sapore della focaccia. Inoltre, è possibile variare il tipo di formaggio utilizzato, sostituendo la provola con mozzarella, fontina o formaggio stagionato a seconda dei gusti personali.

La cottura in forno a 190°C garantisce una doratura uniforme e una cottura perfetta della focaccia, che risulterà croccante all’esterno e morbida all’interno. Tagliata a fette, la focaccia alle erbette si presta sia come antipasto sfizioso che come piatto unico leggero da gustare in ogni occasione.

In conclusione, la focaccia alle erbette è una ricetta gustosa e semplice da preparare, ideale per un pranzo in famiglia o una cena informale tra amici. Con pochi ingredienti e un po’ di manualità in cucina, è possibile realizzare un piatto genuino e appetitoso che conquisterà il palato di tutti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria