Fatto in casa per voi: gnudi

Gli gnudi sono un piatto gustoso e semplice da preparare, perfetto per chi ama la cucina tradizionale italiana. Per iniziare la preparazione, bisogna lessare gli spinaci e poi ripassarli in padella con un soffritto di olio e aglio tritato. Mentre gli spinaci si insaporiscono, è necessario mettere sul fuoco una pentola d’acqua per cuocere gli gnudi.

Una volta che gli spinaci sono pronti, vengono trasferiti in una ciotola per raffreddarsi. A questo punto, si aggiunge la ricotta, un uovo, un pizzico di sale, un po’ di noce moscata e si mescola bene il tutto. Successivamente, si uniscono il formaggio grattugiato e la farina per amalgamare gli ingredienti in un composto omogeneo.

Per formare gli gnudi, si prende un po’ di impasto tra le mani e si dà loro una forma simile agli gnocchi, ma più grande e allungata. Gli gnudi vengono poi passati nella farina e disposti su un piatto o vassoio. Nel frattempo, si prepara il condimento facendo sciogliere del burro in una padella e aggiungendo delle foglioline di salvia.

Quando l’acqua bolle, si salata e si aggiungono gli gnudi. Una volta che salgono in superficie, sono pronti per essere scolati e trasferiti direttamente nella padella con il condimento. Gli gnudi vengono ripassati velocemente sul fuoco per insaporirsi al meglio.

Questo piatto è perfetto da servire come primo piatto in un pranzo o una cena con amici e familiari. La sua semplicità e bontà lo rendono adatto a tutte le occasioni e sicuramente conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Gli gnudi sono un’ottima alternativa agli gnocchi tradizionali e possono essere arricchiti con diversi condimenti a piacere.

In conclusione, la preparazione degli gnudi è un processo semplice e veloce che richiede pochi ingredienti ma regala un piatto ricco di sapore e tradizione. Provate a prepararli a casa e stupite i vostri commensali con questa prelibatezza della cucina italiana. Buon appetito!

