Fatto in casa per voi: Millefoglie di rosti

Il procedimento per preparare questa ricetta inizia con la preparazione dei rosti. Per prima cosa, si devono pelare e grattugiare le carote in una ciotola. Dopo aver lasciato le carote nel congelatore per dieci minuti, si devono tagliare le cipolle a fettine sottili e unirle alle carote. Successivamente, si deve schiacciare una patata lessata con una forchetta e aggiungerla all’impasto insieme alla fecola di patate, all’olio e al sale. Una volta mescolato tutto per bene, si può procedere a formare i rosti. Si prepara una teglia con carta forno sul fondo e si prende un coppapasta di dieci centimetri di diametro per dare forma ai dischi di rosti. Si sistema un po’ di impasto all’interno del coppapasta e lo si schiaccia bene per formare un disco sottile. Dopo aver compattato bene l’impasto, si toglie il coppapasta e si ripete il procedimento per ottenere circa dodici rosti. Infine, si infornano a 170°C per 30-35 minuti fino a quando saranno dorati e croccanti.

Una volta pronti i rosti, si può procedere a comporre la millefoglie. Si devono farcire quattro rosti con una fetta di prosciutto cotto, una fetta di scamorza e una fetta di pomodoro. Si sovrappone un altro disco di rosti e si ripete lo stesso strato di farcitura. Si chiude infine con gli ultimi quattro rosti di carote. La millefoglie così composta va ripassata in forno per 5-6 minuti in modo da far sciogliere il formaggio e amalgamare i sapori. Una volta pronta, si può impiattare e servire ben calda per gustare al meglio tutte le sfumature di sapore di questa ricetta.

In conclusione, la preparazione di questa ricetta richiede una certa attenzione e precisione nella realizzazione dei rosti e nella composizione della millefoglie. Il risultato finale è un piatto gustoso e originale, che unisce la croccantezza dei rosti con la morbidezza e la cremosità della scamorza e del prosciutto cotto. La presenza dei pomodori aggiunge una nota di freschezza e leggerezza al piatto, rendendolo perfetto per una cena o un pranzo speciale. La millefoglie di rosti e formaggio è un piatto che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi, grazie alla sua combinazione di sapori e consistenze. Perfetta da servire come piatto principale in un menu ricco e sfizioso, questa ricetta si presta ad essere personalizzata con l’aggiunta di ingredienti a piacere, per rendere il piatto ancora più gustoso e invitante. Provate a preparare questa millefoglie e lasciatevi conquistare dalla sua bontà e originalità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria