Fatto in casa per voi: Monoporzioni salate con base croccante

Per preparare delle deliziose monoporzioni di mousse, si inizia con la base croccante, spezzettando e tritando i grissini in un tritatutto. Successivamente si passa alla preparazione delle tre diverse mousse. La prima consiste in formaggio spalmabile con erba cipollina, latte e sale, frullato fino ad ottenere una consistenza cremosa. La seconda mousse è a base di mortadella, formaggio spalmabile, latte e sale, da frullare fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. La terza mousse prevede l’utilizzo di formaggio spalmabile, spinaci sbollentati, latte, sale e noce moscata, da frullare fino ad ottenere una crema omogenea.

Una volta pronte le tre mousse, si procede alla composizione delle monoporzioni in coppette di vetro o altri contenitori adatti. Si inizia disponendo uno strato di base croccante di grissini sul fondo, seguito dalla distribuzione delle diverse mousse sopra di esso. Per completare la presentazione, si aggiungono dei grissini tagliati a metà in un angolino di ciascuna coppetta.

Per finire la preparazione, si guarniscono le mousse con ingredienti diversi: erbe aromatiche tagliuzzate per quella all’erba cipollina, granella di pistacchi per quella alla mortadella e grissini tritati per quella agli spinaci. Una volta completate, le monoporzioni vanno messe in frigo e servite appena un minuto prima di essere gustate.

In conclusione, questa ricetta permette di realizzare delle monoporzioni di mousse ricche di sapore e dall’aspetto invitante. Grazie alla varietà di ingredienti utilizzati e alla loro combinazione armoniosa, queste monoporzioni si presentano come un’ottima scelta per un antipasto o un finger food in occasione di una cena speciale o di un buffet. La preparazione di questa ricetta non richiede particolari abilità culinarie, ma si basa sulla semplicità degli ingredienti e sulla creatività nella presentazione. Prova a preparare queste deliziose monoporzioni di mousse e stupisci i tuoi ospiti con un piatto originale e gustoso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

