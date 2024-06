Fatto in casa per voi: Pizza rustica al prosciutto e formaggio

La preparazione della pizza rustica inizia con la creazione di un ripieno semplice, a base di uova sbattute con la forchetta e mescolate con provola e prosciutto cotto a dadini. Una volta pronto il ripieno, si apre la pasta sfoglia pronta e si adagia in una teglia oliata dal diametro di 26-28 cm. Il ripieno viene poi versato sulla pasta sfoglia e livellato con una forchetta. Successivamente si apre il secondo rotolo di pasta sfoglia per creare il coperchio, tagliandolo lungo il bordo della teglia per ottenere la misura corretta e adagiandolo sopra il ripieno. I bordi della pasta sfoglia vengono poi ripiegati per chiudere la pizza, e dalla pasta avanzata si ricavano piccoli dischi da sistemare lungo il bordo. Infine, si spennella il tuorlo su tutta la superficie della pizza e si bucherella con una forchetta prima di infornare a 200 °C per 35 minuti se si utilizza il forno statico, o a 190 °C se si utilizza il forno ventilato.

La pizza rustica è un piatto che unisce semplicità ed originalità, perfetto da preparare per una cena informale con amici o per una serata in famiglia. Il ripieno a base di uova, provola e prosciutto cotto conferisce alla pizza un sapore ricco e avvolgente, mentre la croccantezza della pasta sfoglia crea un contrasto delizioso. La preparazione della pizza rustica non richiede particolari abilità culinarie, ma è importante seguire attentamente i passaggi per ottenere un risultato perfetto.

In conclusione, la pizza rustica è un piatto versatile e appetitoso, ideale per essere condiviso in compagnia o semplicemente gustato in solitudine. La semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione la rendono una scelta perfetta per chi desidera un piatto sfizioso e gustoso senza dover trascorrere ore ai fornelli. Provate a preparare la pizza rustica seguendo i nostri consigli e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico e avvolgente. Buon appetito!

