Fatto in casa per voi: polpette al sugo

Il procedimento per preparare le polpette in umido inizia con la preparazione del composto di carne. In una ciotola, si uniscono il macinato di carne, l’uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato e il latte. Dopo aver aggiunto un pizzico di sale, si mescolano tutti gli ingredienti fino a ottenere una consistenza omogenea. Successivamente, si incorpora il pangrattato poco alla volta, impastando con le mani fino a ottenere una consistenza non troppo morbida.

Una volta ottenuto il composto di carne, si procede a dare forma alle polpette arrotondando un po’ di impasto tra le mani. Nel frattempo, in una padella si fa soffriggere la cipolla e la carota tritate in un filo d’olio. Una volta che le verdure sono appassite, si aggiungono le polpette e si fanno rosolare da tutti i lati, girandole di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme.

A questo punto, si sfuma il vino sulle polpette e si lascia evaporare, aggiungendo successivamente la passata di pomodoro. Si regola di sale e si copre la padella con un coperchio, lasciando cuocere il tutto per circa 20 minuti. Durante la cottura, è importante mescolare di tanto in tanto per evitare che le polpette si attacchino al fondo della padella.

Una volta pronte, le polpette in umido saranno pronte per essere gustate calde, magari accompagnate da un contorno di verdure o di purè di patate. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per un pranzo sostanzioso, grazie alla sua ricchezza di sapori e alla morbidezza delle polpette.

In conclusione, preparare le polpette in umido è un processo semplice e alla portata di tutti, che permette di creare un piatto gustoso e appagante. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza, è possibile portare in tavola un piatto tradizionale e ricco di sapore, che conquisterà sicuramente tutti i commensali. Provate questa ricetta e lasciatevi sorprendere dalla bontà delle polpette in umido, un piatto che non deluderà le vostre aspettative. Buon appetito!

