Fatto in casa per voi: Ravioli fusion

Per la preparazione dei ravioli fusion, è necessario iniziare con la realizzazione della pasta fresca. In una ciotola, si devono rompere le uova e aggiungere la farina, un pizzico di sale e dell’olio d’oliva. Si mescola il tutto con una forchetta, incorporando la farina ai liquidi gradualmente. Una volta ottenuta una consistenza omogenea, si trasferisce l’impasto su un piano di lavoro e si prosegue ad impastare. La pasta va coperta con un canovaccio e lasciata riposare per circa 30 minuti.

Nel frattempo, si può preparare il ripieno. Si mettono i gamberetti in una ciotola e si aggiunge un pizzico di pepe bianco e del vino. Dopo aver salato, si mescola il tutto e si lascia insaporire per qualche minuto. Gli asparagi precedentemente lessati vanno tagliati a dadini e uniti ai gamberetti. In una ciotola, si sbattono le uova e si aggiungono alle verdure. Si mescola bene il tutto, aggiustando di sale e pepe. Si grattugia un pezzo di zenzero e si completa con un po’ di olio aromatizzato.

Successivamente, si riprende l’impasto della pasta fresca e lo si lavora brevemente prima di dividerlo a metà. Si passa l’impasto nella macchina per la pasta fino ad ottenere una sfoglia sottile. Si infarina la sfoglia e si distribuisce il ripieno, chiudendo e sigillando i ravioli. Con l’aiuto di una rotella dentellata, si tagliano i ravioli e si procede a cuocerli.

Mentre si fa bollire l’acqua per i ravioli, si prepara il sugo. In una pentola si mette un po’ d’olio e dei pomodorini tagliati, lasciandoli appassire e aggiustando di sale. Una volta salata l’acqua, si cuociono i ravioli e si scolano direttamente nel sugo, passandoli in padella per ultimare la cottura. Si impiatta e si decora con del prezzemolo tritato.

In conclusione, i ravioli fusion sono un piatto ricco di sapori e contrasti, realizzati con cura e passione. La combinazione di ingredienti come gamberetti, asparagi, uova e zenzero dona un tocco esotico e innovativo a questa ricetta tradizionale. La preparazione dei ravioli richiede tempo e precisione, ma il risultato finale è sicuramente appagante e delizioso. Con il sugo di pomodorini e il tocco di prezzemolo fresco, i ravioli fusion si trasformano in un piatto unico e irresistibile, perfetto da condividere con amici e familiari. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria