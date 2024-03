Fatto in casa per voi: torta di grano saraceno

La ricetta inizia con la preparazione delle noci, che vengono sminuzzate grossolanamente. Successivamente, si rompono le uova in una ciotola e si inizia a sbatterle, aggiungendo poi lo zucchero e il burro fuso. Questi ingredienti vengono mescolati accuratamente per ottenere un composto omogeneo.

Una volta amalgamati gli ingredienti liquidi, si procede incorporando la farina di grano saraceno e la farina integrale, continuando a mescolare per evitare la formazione di grumi. Successivamente, si aggiunge il lievito e le noci, mescolando il tutto con una spatola per garantire una distribuzione uniforme degli ingredienti.

A questo punto, l’impasto viene versato in una tortiera da 24 centimetri di diametro, precedentemente imburrata e rivestita con un disco di carta forno sul fondo. L’impasto viene livellato e infornato a 170°C per 40 minuti in un forno già caldo e ventilato, fino a quando la torta risulta dorata e cotta.

Una volta pronta, la torta viene sformata e la carta forno viene rimossa dal fondo. A questo punto, si procede tagliando la torta a metà e farcendo la base con della marmellata di mirtilli, per poi posizionare sopra l’altra metà della torta.

Per completare la preparazione, si spolvera la torta con dello zucchero a velo per una presentazione impeccabile. La torta è ora pronta per essere servita e gustata in tutta la sua bontà e genuinità. Un dolce perfetto per accompagnare una colazione, una merenda o una pausa dolce durante la giornata.

Questa ricetta semplice e golosa unisce la croccantezza delle noci alla dolcezza della marmellata di mirtilli, creando un contrasto di sapori e consistenze che conquisterà il palato di chiunque la assaggi. Ideale da condividere con amici e familiari, questa torta è perfetta per ogni occasione e rappresenta un’ottima idea per stupire con un dolce fatto in casa e preparato con amore.

