Fatto in casa per voi: Torta di pasta sfoglia svuota frigo

Prima di iniziare a preparare la torta salata, è necessario tagliare le verdure a dadini. Successivamente, prendiamo una pasta sfoglia rettangolare già pronta e la srotoliamo su una teglia di circa 23 cm. Con l’aiuto di un coltello, tagliamo intorno al fondo della teglia per ottenere un cerchio della stessa misura.

Dagli avanzi della pasta sfoglia, ricaviamo 5 o 6 strisce tagliandole con un coltello o con una rotella. È importante tagliare solo la pasta, lasciando intatta la carta forno che si trova sotto. Rimuoviamo l’eccesso di pasta dalla parte rotonda e tagliamo la carta forno con le forbici per separare la parte rotonda dalle striscioline.

Prendiamo la parte rotonda con la carta da forno e la sistemiamo sul fondo della teglia. Successivamente, disponiamo le fette di scamorza affumicata sulla base e posizioniamo tre strisce di pasta intrecciate al centro per formare 6 settori a triangolo. Utilizziamo le altre strisce per creare un bordo lungo il cerchio.

Una volta completata la preparazione della base, possiamo iniziare a farcire la torta salata. È possibile utilizzare peperoni gialli, peperoni rossi, zucchine, carote, mais e funghi per creare diversi settori sulla torta. Aggiungiamo un pizzico di sale sulla superficie e inforniamo a 220 °C per circa 30 minuti.

In conclusione, la torta salata è pronta per essere gustata. Grazie alla varietà di verdure utilizzate come farcitura, questo piatto risulta essere colorato e ricco di sapori. La consistenza croccante della pasta sfoglia si abbina perfettamente alla morbidezza delle verdure e alla cremosità della scamorza affumicata. Un’ottima idea per un pranzo o una cena leggera e gustosa.

