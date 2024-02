Giusina in Cucina: pane fritto con l’acciuga

Giusina è una palermitana che ha fatto della sua passione per la cucina un vero e proprio successo televisivo a Milano. Grazie al suo programma “Giusina in cucina” su Food Network, ha conquistato il cuore dei telespettatori con ricette gustose e facili da replicare. In questa occasione, ci guida nella preparazione di un piatto semplice ma gustoso: il pane fritto con l’acciuga.

La ricetta del pane fritto con l’acciuga è un vero classico della cucina siciliana, che unisce la semplicità degli ingredienti alla bontà del risultato finale. Giusina ci spiega passo dopo passo come realizzare questo antipasto dal sapore unico, perfetto per un pranzo informale o una cena sfiziosa. Con pochi ingredienti e poco tempo a disposizione, si può creare un piatto che saprà conquistare anche i palati più esigenti.

Per iniziare la preparazione del pane fritto con l’acciuga, bisogna sbattere le uova con una forchetta e scaldare un dito d’olio extravergine di oliva in padella. Successivamente, si procede tagliando il pane a fette spesse e inumidendo ogni fetta con dell’acqua. Si aggiunge poi della tuma a fettine e delle acciughe a filetti sul pane inumidito, chiudendo il tutto a panino. Le fette vanno quindi passate nella farina e nelle uova sbattute prima di essere fritte in padella fino a doratura uniforme.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono facilmente reperibili e accessibili a tutti: pane raffermo, uova, farina, tuma, acciughe, olio extravergine di oliva e sale. Grazie alla combinazione di questi ingredienti semplici ma genuini, si ottiene un antipasto dal sapore autentico e ricco, perfetto per un pranzo in compagnia o per un aperitivo originale.

Il tempo di preparazione e cottura di questa ricetta è molto breve, solo 15 minuti complessivi, rendendola ideale anche per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare al piacere di un piatto fatto in casa e gustoso. La frittura è il metodo di cottura scelto da Giusina per dare al pane fritto con l’acciuga quella croccantezza irresistibile che lo rende così invitante.

In conclusione, il pane fritto con l’acciuga proposto da Giusina è una ricetta semplice ma dal sapore straordinario, che unisce la tradizione della cucina siciliana alla creatività e alla passione per la buona tavola. Grazie alle sue spiegazioni dettagliate e alla sua simpatia, Giusina ci dimostra che con pochi gesti e ingredienti genuini si possono creare piatti prelibati e apprezzati da tutti. Un’idea originale e sfiziosa da provare e condividere con amici e familiari, per un momento di convivialità e di gusto tutto da gustare.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

