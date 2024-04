Giusina in Cucina: Pasta trinacria

Giusina è una palermitana che si è trasferita a Milano e ha acquisito una certa notorietà in televisione con il suo programma culinario “Giusina in cucina” trasmesso su Food Network. Il suo show è amato dai telespettatori per le ricette gustose e facili che propone. In questa occasione, Giusina condivide con il pubblico una deliziosa ricetta per un primo piatto a base di carciofi, la pasta trinacria.

La pasta trinacria è un piatto semplice e gustoso che mette in evidenza i carciofi come ingrediente principale. La particolarità di questa ricetta risiede nell’uso della muddica atturrata, che insieme al pomodoro, ai carciofi e al prezzemolo, crea un’esplosione di sapori unica che conquista il palato. La pasta trinacria è un piatto tipico della cucina siciliana, che richiede poco tempo per essere preparato e che si adatta perfettamente a qualsiasi occasione.

La preparazione della pasta trinacria è piuttosto semplice e veloce. Per iniziare, si rosola in padella la cipolla con olio d’oliva, aggiungendo poi i carciofi tagliati a listarelle e sfumando il tutto con il vino. Successivamente si aggiunge il pomodoro pelato e si cuoce per circa venti minuti, regolando di sale e pepe. A parte, si prepara il pangrattato “atturrate”. Una volta cotta la pasta, si mescola in padella con il condimento e si serve con il pangrattato atturrato e il prezzemolo fresco.

Gli ingredienti necessari per preparare la pasta trinacria sono: 300 grammi di pennette rigate, 6 carciofi, 1 cipolla, 1 bicchiere di vino bianco, due confezioni di pomodoro pelato, prezzemolo, olio, sale, pepe e pangrattato. Questa combinazione di ingredienti semplici e genuini conferisce alla pasta trinacria un sapore autentico e ricco, che rappresenta al meglio la tradizione culinaria siciliana.

La pasta trinacria è un piatto che si presta ad essere gustato in qualsiasi momento dell’anno, grazie alla sua versatilità e alla sua bontà. La sua preparazione è alla portata di tutti, anche di chi non ha particolari competenze in cucina, e può rappresentare una valida alternativa per arricchire il proprio repertorio culinario con un piatto genuino e gustoso.

In conclusione, la pasta trinacria proposta da Giusina è un piatto che unisce semplicità e sapori intensi, rappresentando al meglio la tradizione culinaria siciliana. Grazie alla sua facilità di preparazione e al suo gusto irresistibile, la pasta trinacria si rivela essere una scelta ideale per chi desidera stupire i propri commensali con un piatto genuino e ricco di sapori autentici.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

