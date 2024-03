Giusina in Cucina: savoiardi siciliani

Per preparare i savoiardi, bisogna innanzitutto separare i tuorli dagli albumi delle uova. Gli albumi vanno montati a neve con le fruste elettriche e tenuti da parte, possibilmente in frigorifero. Nel frattempo, i tuorli vanno montati con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, impiegando qualche minuto per raggiungere la giusta consistenza. Successivamente, si aggiunge la farina e la fecola setacciata insieme al lievito per dolci e alla vanillina, mescolando delicatamente con una spatola per evitare grumi.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, si aggiungono gli albumi montati a neve in più volte, mescolando delicatamente con la spatola per mantenere la consistenza soffice. L’impasto va poi versato all’interno di una sacca da pasticcere per facilitare la formazione dei savoiardi. Su una teglia rivestita con carta forno, si dispongono i savoiardi dando loro una forma ovale. Prima di infornare, si spolverano con dello zucchero semolato per conferire loro una croccantezza in più durante la cottura.

I savoiardi vanno cotti in forno già caldo e statico a 200° per circa 15-20 minuti, fino a quando risultano dorati e fragranti. Una volta pronti, vanno lasciati raffreddare completamente prima di essere gustati. Questi biscotti leggeri e delicati sono perfetti da inzuppare nel caffè o nel tè, oppure da utilizzare come base per dolci come il tiramisù.

In conclusione, la preparazione dei savoiardi richiede un po’ di pazienza e attenzione per garantire la perfetta consistenza e il gusto delizioso di questi biscotti italiani tradizionali. Seguendo attentamente ogni passaggio e lavorando con cura gli ingredienti, si otterranno savoiardi fragranti e irresistibili, ideali per accompagnare i momenti di dolcezza e relax della giornata. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

