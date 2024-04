Giusina in Cucina: Sfince di San Giuseppe

Le sfince sono un dolce tipico siciliano che richiede una preparazione accurata e meticolosa. Prima di iniziare con la preparazione delle sfince, è importante darsi da fare con la ricotta. Bisogna farla scolare bene per eliminare il liquido in eccesso, quindi schiacciarla con una forchetta e mescolarla con dello zucchero semolato. Una volta che il composto è ben amalgamato, è necessario lasciarlo riposare in frigo per almeno un’ora. Successivamente, si passa la ricotta al setaccio e si aggiunge il cioccolato per completare la preparazione.

Per la preparazione dell’impasto delle sfince, si inizia versando l’acqua e il burro in un pentolino e aggiungendo il sale una volta che il composto arriva ad ebollizione. Si aggiunge poi la farina e si mescola fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopo aver lasciato raffreddare l’impasto, si mette nella planetaria con il gancio a foglia e si lavora per alcuni minuti prima di aggiungere le uova. Le uova vanno unite una alla volta, facendo attenzione ad assorbire bene ogni uovo prima di aggiungerne un altro. L’obiettivo è ottenere un impasto liscio e omogeneo che sarà la base per le sfince.

Una volta che l’impasto è pronto, si procede con la cottura delle sfince. Si scalda dell’olio di semi di girasole in un pentolino a una temperatura di 160-165° e si frigge l’impasto versandolo nel pentolino a cucchiaiate. È importante non mettere troppe sfince alla volta poiché cresceranno durante la cottura. Durante la cottura, è fondamentale girare spesso le sfince per farle dorare uniformemente e farle gonfiare bene. Le sfince dovranno cuocere per almeno 10 minuti prima di essere pronte per la fase successiva.

Una volta che le sfince sono pronte, si prende la crema di ricotta preparata in precedenza e si ricopre la parte superiore di ciascuna sfincia. Per completare la preparazione, si guarniscono le sfince con della granella di pistacchi, una ciliegina candita e una scorzetta di arancia candita. Infine, si spolvera il tutto con dello zucchero a velo per una presentazione impeccabile.

In conclusione, la preparazione delle sfince richiede tempo, pazienza e attenzione ai dettagli. Seguendo ogni passaggio con cura e precisione, si otterrà un dolce siciliano delizioso e perfettamente equilibrato nei sapori. Le sfince sono un dessert che conquisterà il palato di chiunque le assaggi, grazie alla combinazione di ingredienti freschi e genuini che si fondono armoniosamente per creare un’esperienza gustativa unica e indimenticabile.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria