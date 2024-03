In cucina con Luca Pappagallo: cannelloni funghi e salsiccia

Per preparare i cannelloni ai funghi e salsiccia, il primo passo è mettere in ammollo i funghi porcini secchi in mezzo bicchiere d’acqua per almeno 15 minuti. Nel frattempo, si può mettere a rosolare la salsiccia spezzettata finemente in padella con un filo d’olio. Una volta che la salsiccia è ben abbrustolita, si può sfumare con il vino bianco e deglassare il fondo di cottura. A questo punto, è necessario allontanare la salsiccia dalla padella e tenerla da parte.

Successivamente, si può aggiungere un altro filo d’olio in padella e far prendere calore a uno spicchio d’aglio scamiciato. A questo punto, si aggiungono i funghi tagliati a fette e si lasciano cuocere a fiamma vivace per circa 7-8 minuti, mescolando di tanto in tanto. Una volta che i funghi sono ben rosolati, si elimina lo spicchio d’aglio e si uniscono i funghi porcini secchi insieme al loro liquido di ammollo. Si prosegue la cottura a fuoco vivace per circa 5 minuti, fino a quando il liquido sarà completamente assorbito, regolando di sale.

Successivamente, si aggiunge alla besciamella un terzo dei funghi preparati e si frulla il tutto per ottenere un composto omogeneo. Per preparare il ripieno dei cannelloni, si unisce la ricotta alla salsiccia rosolata, ai funghi preparati, a un uovo sbattuto e al parmigiano grattugiato. Si mescola bene il tutto e si regola di sale, se necessario.

Si distribuisce un po’ del ripieno a base di ricotta su ciascuna sfoglia di pasta fresca, quindi si arrotola la sfoglia per formare i cannelloni. Si mette sul fondo di una pirofila della besciamella ai funghi, si adagiano i cannelloni e si aggiungono sopra un po’ dei funghi cotti rimasti. Si cospargono i cannelloni con la besciamella ai funghi, i funghi cotti rimasti e del parmigiano grattugiato.

Si trasferisce la pirofila in forno statico preriscaldato a 200°C per 30 minuti, completando poi con la funzione grill a massima potenza per circa 5-10 minuti, fino a gratinatura. Prima di servire, è consigliabile lasciare riposare i cannelloni per qualche minuto.

