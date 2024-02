In cucina con Luca Pappagallo: empanadas

La ricetta delle empanadas al forno inizia con la preparazione della pasta. Si uniscono nella ciotola della impastatrice la farina, lo zucchero, il burro, i tuorli, il sale, l’acqua e l’olio di semi. Gli ingredienti vengono lavorati con il gancio ad uncino fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se si preferisce, si può lavorare l’impasto a mano, anche se ci vorrà un po’ più di tempo. Una volta pronto, l’impasto viene avvolto nella pellicola per alimenti e lasciato riposare per almeno 30 minuti.

Nel frattempo si prepara la farcia per le empanadas. Si mettono a cuocere i filetti di orata al vapore per circa 8 minuti e si lasciano intiepidire. Si soffrigge la cipolla in una padella con dell’olio, si aggiunge aglio e peperoncino affettati, peperoni a dadini, pepe bianco, origano, sale, cumino e concentrato di pomodoro. Si lascia cuocere per 15 minuti a fuoco basso, aggiungendo acqua se necessario. A questo punto si aggiungono le patate lesse a tocchetti, olive verdi tagliate e i filetti di orata spezzettati. Si fa insaporire per qualche minuto e si lascia raffreddare completamente.

Dopo il riposo, si riprende l’impasto e lo si stende su un piano infarinato fino ad ottenere uno spessore di circa 2 mm. Si ricavano dei dischi di circa 10 cm di diametro e si farciscono con il ripieno preparato. Si bagnano i bordi con un po’ d’acqua e si chiudono a mezzaluna. Si possono decorare i bordi delle empanadas formando un cordoncino o sigillandoli con i rebbi di una forchetta. Le empanadas vengono poi trasferite in una teglia foderata con carta forno, spennellate con un tuorlo stemperato in latte e infornate a 200°C per circa 25-30 minuti, fino a doratura.

Una volta pronte, le empanadas vengono sfornate e lasciate raffreddare qualche minuto prima di essere servite. Si tratta di un piatto gustoso e versatile, perfetto da gustare come antipasto, piatto unico o spuntino. Le empanadas al forno sono apprezzate per il loro sapore ricco e la praticità della versione al forno, che le rende più leggere e salutari rispetto alla versione fritta. Con la loro pasta croccante e il ripieno morbido e saporito, le empanadas sono un’ottima soluzione per una cena informale in compagnia di amici o per un pranzo da portare in ufficio.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria