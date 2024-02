In cucina con Luca Pappagallo: focaccia di zucca

La ricetta della focaccia di zucca prevede l’utilizzo di una zucca di circa 1 kg, dalla quale si otterrà 300 g di polpa una volta cotta al forno. Per iniziare, è necessario tagliare la zucca in pezzi medi, eliminare i semi e cuocerla in forno a 180°C per almeno un’ora, finché la polpa non risulta estremamente tenera. Una volta cotta, si dovrà lasciar raffreddare completamente e ricavare la polpa, passandola attraverso un setaccio per affinarla.

Successivamente, la polpa di zucca verrà messa nella ciotola della planetaria insieme alla farina, al latte, all’olio, al miele e al lievito sciolto con dello zucchero. Dopo aver impastato gli ingredienti con il gancio ad uncino, si aggiungerà il sale e si lascerà lavorare l’impastatrice a velocità moderata per almeno 5 minuti, fino a ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Se l’impasto risulta troppo secco, si potrà aggiungere un po’ d’acqua, mentre se è troppo molle si potrà aggiungere un po’ di farina, a seconda della varietà di zucca utilizzata.

Una volta pronto, l’impasto verrà lavorato a mano per formare una palla e lasciato lievitare coperto da pellicola per circa 1.30-2 ore, fino al raddoppio del volume. Successivamente, l’impasto verrà steso uniformemente in una teglia unta di olio e lasciato lievitare nuovamente per circa 30-40 minuti, fino a quando avrà raggiunto quasi i bordi della teglia.

Prima di infornare, si praticheranno delle fessure sulla superficie della focaccia e si cospargerà una miscela di acqua e olio. Dopo aver spolverato con del sale, la focaccia verrà infornata a 250°C per 10-15 minuti, finché la base non risulterà ben dorata. Una volta pronta, si sfornarà e si lascierà intiepidire su una gratella prima di servire.

In conclusione, la focaccia di zucca è un piatto gustoso e versatile, perfetto da servire come antipasto o accompagnamento a piatti di carne o formaggi. La consistenza morbida e saporita della zucca si sposa perfettamente con la croccantezza della focaccia, creando un contrasto di sapori che conquisterà il palato di chiunque la assaggi. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza per la lievitazione, è possibile preparare in casa una focaccia di zucca genuina e ricca di gusto, ideale per arricchire la propria tavola con un tocco autunnale e invitante. Buon appetito!

