In cucina con Luca Pappagallo: gnocchi di zucca con salsiccia e gorgonzola

La ricetta degli gnocchi di zucca è molto semplice da preparare. Per iniziare, è necessario tagliare la zucca a fette spesse e metterla su una placca rivestita con carta forno. Quindi, bisogna trasferire la zucca in un forno preriscaldato a 190°C e cuocerla per almeno un’ora, o fino a quando la polpa diventa morbida. Una volta sfornata, la zucca deve essere lasciata intiepidire e poi la polpa deve essere separata e strizzata all’interno di un canovaccio per eliminare l’acqua in eccesso.

Successivamente, alla polpa di zucca si devono aggiungere le patate lesse schiacciate. Bisogna mescolare bene il composto e poi passarlo nuovamente allo schiacciapatate. A questo punto, è necessario salare il composto e aggiungere la farina gradualmente. Bisogna continuare ad aggiungere la farina finché l’impasto non diventa morbido ma lavorabile. Potrebbe non essere necessario utilizzare tutta la quantità di farina, dipende dalla quantità di acqua presente nella polpa di zucca.

Una volta ottenuto l’impasto, si deve formare dei filoncini sul piano infarinato. Poi, si devono prendere piccoli pezzi di impasto e formare delle palline. A questo punto, si può iniziare a preparare il condimento per gli gnocchi. In una padella, bisogna versare la panna e aggiungere il gorgonzola, la noce moscata (a piacere) e una macinata di pepe. Accendere il fuoco e lasciare che il formaggio si sciolga a fuoco moderato, mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo, si deve mettere a lessare gli gnocchi in acqua bollente salata. Appena gli gnocchi saliranno a galla, bisogna scolarli e trasferirli nella padella con il condimento. Lasciare insaporire gli gnocchi per qualche istante e poi servirli, aggiungendo del pepe macinato nei singoli piatti.

Questa ricetta degli gnocchi di zucca è semplice ma molto gustosa. La zucca conferisce agli gnocchi un sapore dolce e delicato, che si sposa perfettamente con il formaggio gorgonzola e la panna. La consistenza degli gnocchi è morbida e leggera, grazie all’aggiunta delle patate e alla giusta quantità di farina.

Gli gnocchi di zucca sono un piatto versatile, che si presta ad essere accompagnato da diversi condimenti. Oltre al gorgonzola, si possono utilizzare anche altri formaggi come il parmigiano o il pecorino. Inoltre, si possono arricchire gli gnocchi con ingredienti come le noci o il prosciutto crudo, per dare un tocco in più al piatto.

Questa ricetta è perfetta per l’autunno, quando la zucca è di stagione. Gli gnocchi di zucca sono un ottimo piatto da preparare per un pranzo o una cena con gli amici o la famiglia. Sono semplici da fare e possono essere preparati in anticipo e poi scaldati al momento di servire.

In conclusione, gli gnocchi di zucca sono un piatto delizioso e semplice da preparare. La zucca conferisce agli gnocchi un sapore dolce e delicato, che si sposa perfettamente con il formaggio gorgonzola e la panna. La consistenza degli gnocchi è morbida e leggera, grazie all’aggiunta delle patate e alla giusta quantità di farina. Questa ricetta è perfetta per l’autunno e può essere arricchita con diversi condimenti e ingredienti. Gli gnocchi di zucca sono un piatto che piacerà a tutti e che si presta ad essere servito in diverse occasioni.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

