In cucina con Luca Pappagallo: Maiale e fagioli alla messicana

Il processo di preparazione di questo piatto inizia con il riscaldamento dell’olio in una casseruola adatta per le lente cotture. Una volta che l’olio è caldo, vengono aggiunte le costolette e coperte con dell’acqua. Un pizzico di sale viene poi aggiunto e le costolette vengono lasciate cuocere lentamente con un tenue bollore.

Nel frattempo, i peperoni vengono tagliati, puliti e privati dei semi e delle nervature interne, per essere poi tagliati a pezzi grossolani insieme ai peperoncini. Questi ingredienti vengono trasferiti in un’altra pentola, coperti con acqua e lasciati cuocere finché i peperoni non risultano morbidi, circa 20 minuti dal momento del bollore.

Una volta che l’acqua delle costolette si è ritirata completamente e la carne risulta tenera, si passa alla fase successiva della ricetta. I peperoni e i peperoncini lessati vengono uniti all’aglio affettato, alla cipolla a fette, al cumino, al pepe nero e frullati insieme. Il composto viene poi filtrato e versato nella casseruola con le costolette, condito con un altro pizzico di sale.

Il passaggio successivo consiste nel setacciare il composto di peperoni, eliminando eventuali semi e filamenti fastidiosi. Una volta amalgamato tutto, si lascia riprendere il bollore e si aggiungono i fagioli precotti. Dopo una decina di minuti di sobbollitura, si regola di sale se necessario.

Infine, si spegne il fuoco, si fa riposare il piatto per qualche minuto con il coperchio e poi si serve. Questo piatto, ricco di sapori e profumi, rappresenta un perfetto connubio tra carne, peperoni, peperoncini e fagioli, che si fondono insieme in un mix di gusto e tradizione culinaria. Perfecto per una cena invernale o una giornata uggiosa, questa ricetta è un must da provare per gli amanti della cucina tradizionale e saporita. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

