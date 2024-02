In cucina con Luca Pappagallo: pasta alla Norma

Il procedimento per preparare la pasta alla norma inizia con la realizzazione della salsa di pomodoro. Si inizia soffriggendo aglio e basilico in una padella con olio, per poi aggiungere i pomodori pelati frullati e cuocere il tutto per circa 10-15 minuti a fuoco medio-basso. Nel frattempo, si procede tagliando le melanzane a fette e salandole in uno scolapasta, lasciandole riposare per almeno un’ora per eliminare l’amaro e l’acqua in eccesso. Dopo questo periodo, le melanzane vengono asciugate e fritte in olio caldo fino a doratura, per poi essere scolate su carta assorbente.

Una volta fritte tutte le melanzane, si cuoce la pasta in acqua salata e si tagliano le fette a metà, tenendone da parte alcune per la decorazione finale del piatto. Le melanzane fritte vengono poi trasferite nella salsa di pomodoro, a cui si è precedentemente tolto l’aglio e il basilico. Se il sugo risulta troppo denso, si può aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta e regolare di sale.

Quando la pasta è quasi pronta, viene scolata e versata nel sugo con le melanzane, mescolando bene per far insaporire tutti gli ingredienti. Si spegne il fuoco e si impiatta la pasta, decorando con alcune fette di melanzana fritta, ricotta salata grattugiata e basilico fresco a piacere. Il piatto è pronto da servire e gustare.

La preparazione della pasta alla norma richiede attenzione e pazienza, soprattutto per la fase di frittura delle melanzane e la cottura della salsa di pomodoro. È importante lasciare riposare le melanzane salate nello scolapasta per almeno un’ora, in modo da eliminare l’amaro e l’acqua in eccesso. La frittura delle melanzane deve essere eseguita in olio caldo a temperatura controllata, in modo da ottenere una doratura uniforme e croccante.

La salsa di pomodoro, arricchita dal sapore delle melanzane fritte, deve cuocere a fuoco lento per permettere agli ingredienti di amalgamarsi e insaporirsi. È importante regolare di sale e, se necessario, aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta per ottenere la giusta consistenza. La pasta, una volta scolata al dente, va mescolata con il sugo e le melanzane per completare la cottura e garantire un piatto gustoso e ben condito.

La presentazione della pasta alla norma è fondamentale per apprezzare al meglio i sapori e le consistenze del piatto. Le fette di melanzana fritta, la ricotta salata e il basilico fresco aggiungono colore e profumo al piatto, creando un contrasto di sapori che rende la pasta alla norma un piatto ricco e appagante. La preparazione della pasta alla norma può richiedere del tempo e dell’attenzione, ma il risultato finale ripagherà gli sforzi con un piatto dal gusto autentico e tradizionale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

