In cucina con Luca Pappagallo: Pollo del dragone

Per preparare il pollo del dragone, iniziate tagliando il peperone a falde e poi a listarelle larghe. Affettate la cipolla e tagliate i cipollotti a quarti per il senso della lunghezza, mantenendo da parte la parte verde. Successivamente, tagliate il petto di pollo pulito a tocchetti o striscioline, a seconda della preferenza di cottura.

Preparate la pastella mescolando la maizena con le uova sbattute, la paprika, il sale e il pepe. Immergete il pollo nella pastella e friggetelo in olio bollente a 180°C fino a doratura, quindi scolate su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

In un wok, scaldate l’olio di semi e l’aglio affettato, quindi aggiungete le verdure tagliate e soffriggetele per circa 2 minuti a fiamma alta. Aggiungete la salsa di soia e il ketchup, mescolate e aggiungete il pollo fritto e gli anacardi. Mescolate bene per far sì che la salsa avvolga tutti gli ingredienti e spegnete il fuoco.

Se non avete gli anacardi, potete sostituirli con noccioline o mandorle. Servite il pollo del dragone spolverato con la parte verde del cipollotto affettata. Questo piatto è perfetto da gustare con del riso bianco o basmati.

Il pollo del dragone è un piatto dal sapore esotico e speziato, grazie alla combinazione di ingredienti come la salsa di soia, il ketchup, la paprika e gli anacardi. La pastella conferisce al pollo una croccantezza irresistibile, mentre le verdure aggiungono freschezza e consistenza al piatto.

La preparazione di questo piatto è abbastanza semplice e veloce, ideale per una cena tra amici o per un pranzo sfizioso. Potete personalizzare la ricetta aggiungendo altri ingredienti come peperoni, carote o zucchine, a seconda dei vostri gusti.

Il pollo del dragone è un piatto che unisce sapori diversi in un mix equilibrato e gustoso, perfetto per chi ama la cucina orientale e cerca nuove idee per portare in tavola piatti originali e sfiziosi. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dal sapore avvolgente e speziato del pollo del dragone. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria