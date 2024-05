In cucina con Luca Pappagallo: Sformato di patate e cavolo nero

Per preparare questo sformato di patate e cavolo nero, iniziate mettendo a lessare le verdure in due pentole separate, immergendole in acqua bollente salata. Dopo circa 25 minuti, le patate saranno pronte: sbucciatele, tagliatele a pezzi di dimensioni medie e lasciatele raffreddare. Nel frattempo, lessate il cavolo nero, dopo aver rimosso la costa centrale, per circa 15 minuti. Una volta cotte, scolate le verdure e lasciatele raffreddare.

Successivamente, tritate grossolanamente il cavolo nero e rosolatelo in padella con un filo d’olio e uno spicchio di aglio intero, facendo evaporare l’acqua presente. Questo processo richiederà almeno 5-6 minuti, fino a quando il cavolo nero sarà ben rosolato. Schiacciate le patate con l’apposito utensile e trasferitele in un contenitore capiente. Aggiungete le uova sbattute e il cavolo nero saltato in padella (senza l’aglio), mescolando bene.

Unite al composto 150 g di parmigiano grattugiato, un pizzico di noce moscata, sale e pepe, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Spennellate con un po’ di olio una pirofila capiente e cospargete la base e i bordi con del pangrattato, quindi distribuite il composto preparato in modo uniforme. Livellate la superficie e cospargetela con una miscela di 50 g di parmigiano grattugiato e pangrattato.

Infornate lo sformato in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 50 minuti. Completa la cottura impostando la funzione grill e lasciando cuocere ancora qualche minuto, fino a quando la superficie sarà dorata. Una volta cotto, lasciate riposare lo sformato per almeno 10 minuti prima di servire.

Questo sformato di patate e cavolo nero è un piatto ricco e saporito, perfetto da gustare caldo come piatto unico o contorno. Le patate, morbide e cremose, si sposano alla perfezione con il sapore deciso e leggermente amarognolo del cavolo nero, mentre il parmigiano grattugiato aggiunge una nota di sapore extra. La noce moscata e l’aglio rosolato donano profondità al piatto, creando un mix di sapori equilibrato e gustoso.

Questo sformato è ideale da preparare in anticipo e riscaldare prima di servire, rendendolo perfetto per un pranzo o una cena conviviale con amici e familiari. La sua consistenza morbida e cremosa lo rende un piatto confortante, perfetto per riscaldare le giornate più fredde. Con pochi ingredienti semplici, potrete creare un piatto ricco di sapori e nutrienti, che conquisterà il palato di tutti i commensali.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

