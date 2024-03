In cucina con Luca Pappagallo: zuppa con polpette in stile messicano

Inizialmente, occorre scaldare una piccola quantità di olio in una pentola capiente e aggiungere aglio e cipolla tritati grossolanamente, insieme ai peperoncini a fette. Questo passaggio permette di creare una base aromatica per la zuppa, che conferirà un sapore ricco e avvolgente al piatto. Una volta aggiunti gli ingredienti, è importante soffriggerli a fuoco medio-alto fino a quando le cipolle non risulteranno traslucide, ciò generalmente richiede circa 2 minuti di cottura.

Successivamente, è necessario procedere con il taglio delle carote e delle patate a pezzi di circa 1,5 cm e unirli nella pentola insieme agli altri ingredienti. Una volta che tutti gli ingredienti sono stati amalgamati, è importante mescolarli bene e lasciarli soffriggere a fuoco medio-alto per circa 2-3 minuti, mescolando di frequente. Questo passaggio permette di sviluppare ulteriormente i sapori degli ingredienti, creando una base gustosa per la zuppa.

Dopo aver soffritto le verdure, è il momento di aggiungere i pomodori pelati frullati e il brodo nella pentola, fino a coprire abbondantemente il tutto. Una volta che tutti gli ingredienti sono stati aggiunti, è importante mescolare bene il composto e farlo cuocere a fuoco basso, coperto, per circa 15-20 minuti. Questo passaggio permette agli ingredienti di amalgamarsi e cuocere lentamente, creando una zuppa ricca e saporita.

Mentre la zuppa cuoce, è possibile preparare le polpette: in una grande ciotola, unire la carne macinata, la cipolla tritata finemente, il riso, la menta secca, l’origano, il cumino, il sale, il pepe macinato e l’uovo. Una volta che tutti gli ingredienti sono stati uniti, è importante amalgamare bene il composto e formare delle polpette di circa 10 g l’una. Le polpette vanno aggiunte alla zuppa che deve sobbollire a fuoco basso, coperta, per altri 15-20 minuti. Questo passaggio permette alle polpette di cuocere lentamente e assorbire i sapori della zuppa, creando un piatto ricco e gustoso.

Al termine della cottura, è importante regolare di sale e trasferire la zuppa nei piatti di portata, servendola con qualche foglia di menta fresca e il succo di 1 spicchio di lime a porzione. Questi ultimi dettagli conferiscono freschezza e vitalità al piatto, completando la presentazione e il sapore della zuppa. Infine, la zuppa è pronta per essere gustata e apprezzata da tutti i commensali, offrendo un’esplosione di sapori e profumi che renderanno il pasto indimenticabile.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria