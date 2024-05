La Pasticceria di Frau Knam: Cream Tarte pistacchi e fragole

La ricetta in questione spiega come preparare una deliziosa torta al pistacchio con cream cheese al limone, perfetta per una merenda o una festa. Per iniziare, si deve preparare la frolla al pistacchio mescolando tutti gli ingredienti tranne la farina, la farina di pistacchi e il lievito. Una volta amalgamati, si aggiungono le farine e si lavora l’impasto fino a ottenere una frolla omogenea. Questa va lasciata riposare in frigorifero per almeno un’ora, in modo che si compatti e sia più facile da lavorare successivamente.

Dopo il riposo, si stende la frolla ad uno spessore di circa 3mm e si ricavano tre dischi tondi con un diametro di 20cm ciascuno. Successivamente, si taglia un foro al centro di ogni disco con un diametro di 8cm. I dischi vanno poi cotti in forno a 175°C per circa 18 minuti, fino a quando risultano dorati e croccanti. Nel frattempo, si prepara la cream cheese al limone mescolando tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema liscia e omogenea, da mettere poi in una sac à poche per la decorazione.

Una volta cotti e raffreddati i dischi di frolla, si spennellano con del cioccolato bianco fuso per conferire un tocco di dolcezza e croccantezza in più. A questo punto si può procedere con il montaggio della torta, alternando strati di crema cream cheese al limone, confettura di fragole e crema pasticcera. L’assemblaggio deve essere fatto con cura per garantire una distribuzione uniforme dei diversi strati e una presentazione accattivante.

Per la decorazione finale della torta, si possono utilizzare gli ingredienti rimanenti come frutta fresca, pistacchi tritati, scaglie di cioccolato o qualsiasi altro elemento che si preferisca. Infine, si completa la torta spolverando la superficie con dello zucchero a velo, che aggiungerà un tocco di dolcezza e renderà il dolce ancora più invitante. Ecco pronta una torta al pistacchio con cream cheese al limone, perfetta da gustare in compagnia di amici e parenti o da portare come dessert ad una cena speciale. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

