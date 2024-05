Le Ricette di Casa Persia: Scrippelle ‘mbusse

Valentina Persia è una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo: comica, cabarettista, attrice e ballerina abruzzese. È particolarmente nota per il suo talento nel far ridere il pubblico, ma di recente ha ampliato i suoi orizzonti conducendo un programma di cucina intitolato “Le Ricette di Casa Persia” su Food Network. La sua abilità nel preparare piatti tipici abruzzesi ha conquistato un vasto pubblico, portando i suoi piatti ad ottenere un notevole successo.

Nell’episodio in questione, Valentina Persia condivide la ricetta di un primo piatto tipico di Teramo: le scrippelle ‘mbusse. Questo piatto, appartenente alla tradizione culinaria abruzzese, in particolare teramana, è caratterizzato dalla sua semplicità e bontà. Le scrippelle ‘mbusse consistono in crespelle farcite e servite in brodo, un piatto comfort che rappresenta al meglio l’essenza della cucina casalinga e tradizionale.

La preparazione delle scrippelle ‘mbusse è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti di base. Inizialmente si mescolano farina e latte con le uova e un po’ di burro per ottenere un impasto omogeneo. Successivamente si unge una padella con burro e si inizia a cuocere le crespelle, che verranno poi farcite con parmigiano, arrotolate e immerse nel brodo caldo. Una volta cotte alla perfezione, le scrippelle vengono servite accompagnate dal brodo aromatico, creando un piatto ricco di sapori e profumi.

Gli ingredienti necessari per preparare le scrippelle ‘mbusse includono carne di manzo, sedano, carota, cipolla, patata, porro, zucchina, buccia di parmigiano, scorza di limone, sale, prezzemolo per il brodo, e farina 00, latte, burro, uova e parmigiano per le crespelle. Questi ingredienti semplici e genuini si combinano per creare un piatto ricco e sostanzioso, perfetto per riscaldare l’anima e deliziare il palato.

La magia delle scrippelle ‘mbusse risiede nella loro capacità di unire la tradizione e la semplicità degli ingredienti con il comfort e la bontà di un piatto casalingo. Questa ricetta rappresenta al meglio la cucina abruzzese, ricca di sapori autentici e genuini che raccontano la storia e le tradizioni di questa affascinante regione italiana.

In conclusione, Valentina Persia si conferma non solo come una brillante comica e artista poliedrica, ma anche come una talentuosa chef capace di portare in tavola i sapori e i profumi della sua terra. Con le sue ricette tradizionali e genuine, Valentina riesce a conquistare il palato e il cuore di chiunque si sieda a tavola con lei, trasmettendo l’amore e la passione per la cucina e la cultura abruzzese. Le scrippelle ‘mbusse sono solo uno dei tanti piatti che fanno parte del ricco repertorio culinario di Valentina Persia, una vera e propria ambasciatrice del gusto e della tradizione abruzzese.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

