Muffin di zucca

La ricetta dei muffin alla zucca inizia rompendo le uova nel contenitore del robot da cucina e aggiungendo lo zucchero per frullare il tutto. Successivamente, si aggiunge l’olio di semi e si utilizza la grattugia per tritare la zucca. Dopo aver inserito nuovamente le fruste, si aggiunge la fecola di patate e si frulla nuovamente il composto. Aggiungendo poi noce moscata, cannella in polvere, farina e lievito, si ottiene un impasto omogeneo che verrà versato negli stampini per muffin.

Una volta riempiti gli stampini con un cucchiaio di composto ciascuno, si infornano i muffin a 180°C e si lasciano cuocere per circa 25 minuti. Una volta cotti, si lasciano raffreddare per qualche minuto prima di estrarli dagli stampini. Infine, si prepara una glassa mescolando lo zucchero a velo con la cannella in polvere e si spolverizza sui muffin per una finitura golosa e profumata.

Questa ricetta è perfetta per la colazione o la merenda, ideale per chi ama i sapori autunnali e le ricette dolci a base di zucca. I muffin alla zucca sono soffici e profumati, perfetti da gustare con una tazza di tè caldo o caffè. La preparazione è semplice e veloce, grazie all’utilizzo del robot da cucina che semplifica le operazioni di frullatura e tritatura degli ingredienti.

La zucca conferisce ai muffin una consistenza morbida e umida, mentre la cannella e la noce moscata aggiungono un tocco di speziato che si sposa perfettamente con il dolce dello zucchero a velo. Questi muffin sono perfetti da preparare in anticipo e conservare in una scatola ermetica per gustarli nei giorni successivi, magari accompagnati da una spolverata di zucchero a velo prima di servirli.

La consistenza soffice e leggermente umida dei muffin alla zucca li rende irresistibili per grandi e piccoli, perfetti da portare in ufficio per una pausa dolce o da condividere con gli amici durante una merenda. La glassa alla cannella dona un tocco di dolcezza in più, completando alla perfezione il sapore autunnale di questo dolce.

In conclusione, i muffin alla zucca sono una deliziosa variante dei classici dolci da colazione, perfetti per chi ama sperimentare nuove ricette e apprezzare i sapori della stagione autunnale. La preparazione è semplice e veloce, grazie all’utilizzo del robot da cucina che facilita la lavorazione degli ingredienti. Con la loro consistenza soffice e il gusto avvolgente della zucca e delle spezie, questi muffin sono un vero e proprio comfort food da gustare in ogni momento della giornata. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

