Nel Forno di Casa Tua: American burger

Inizialmente, viene descritto il procedimento per preparare la pasta per i panini al latte. Si inizia mettendo la farina 0, il lievito di birra sbriciolato, le uova intere, gran parte del latte, il miele e lo zucchero in planetaria o in una ciotola. Successivamente, si mescola il tutto con un cucchiaio fino a formare un impasto, al quale si aggiunge il sale e il latte rimasto. Dopo aver impastato per qualche minuto, si ottiene un panetto liscio al quale si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco per volta, continuando ad impastare finché il burro è completamente assorbito. Una volta completato l’impasto, si copre e si lascia lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume iniziale.

Successivamente, si passa alla fase di formatura dei panini. Si ricavano dei panetti da circa 130 g ciascuno e si ripiegano su se stessi, con i lembi esterni verso l’interno, per poi lisciarli roteandoli con una mano sul piano da lavoro. I panetti vengono poi passati nei semi di sesamo e disposti su una teglia con carta forno, circa 6 per teglia. Dopo averli disposti, si coprono e si lasciano lievitare nuovamente fino al raddoppio del volume.

Una volta che i panini sono lievitati, si procede con la cottura. Si spennellano con l’uovo sbattuto (quelli senza semi) e si cuociono in forno caldo e statico a 240° per circa 10-12 minuti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere dei panini dorati e fragranti, pronti per essere gustati.

In conclusione, la ricetta per i panini al latte prevede una preparazione accurata e paziente. Dall’impasto iniziale alla formatura dei panini, fino alla cottura in forno, ogni passaggio richiede cura e precisione per ottenere un prodotto finale di alta qualità. I panini saranno sicuramente apprezzati da chiunque li assaggi, grazie alla loro consistenza soffice e al sapore delicato dato dalla presenza del latte e del miele nella pasta. Un piatto perfetto da servire in qualsiasi occasione, dal pranzo in famiglia a un buffet o a una festa, i panini al latte sono sempre un successo garantito. Provate a prepararli seguendo questa ricetta dettagliata e delizierete il palato di tutti i vostri commensali. Buon appetito!

