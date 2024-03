Nel Forno di Casa Tua: pagnotta di San Francisco

Il procedimento per preparare il pane in casa inizia con il rinfresco del lievito madre. Si aggiungono 200 g di acqua e 200 g di farina a 100 g di lievito madre, mescolando bene il tutto e lasciando lievitare fino al raddoppio del volume, che richiede circa 4-5 ore. Successivamente, si miscelano la farina tipo 2 e quella integrale di grano tenero in una ciotola o nella planetaria, aggiungendo il lievito madre rinfrescato e gran parte dell’acqua. Dopo aver mescolato con un cucchiaio e lasciato riposare per 25 minuti, si aggiunge il sale e il resto dell’acqua, lavorando l’impasto fino a renderlo omogeneo e liscio. L’impasto viene poi lasciato lievitare per 3 ore a temperatura ambiente, con alcune pieghe durante la lievitazione.

Una volta lievitato, si divide l’impasto a metà e si formano due pagnotte ripiegando ciascuna su se stessa. Le pagnotte vengono messe su una teglia, coperte e lasciate riposare per mezz’ora a temperatura ambiente. Successivamente, si ripiegano di nuovo i lembi esterni delle pagnotte verso il centro, formando due filoncini che vengono inseriti in cestini da pane rettangolari ben infarinati, con le pieghe rivolte verso l’alto. Dopo aver coperto i filoncini, si lasciano lievitare per 12 ore in frigorifero e per un’ulteriore ora a temperatura ambiente.

Una volta pronti, i filoncini vengono capovolti sulla teglia, praticando un taglio in superficie, e infornati a 250° per i primi 20 minuti e a 230° per i successivi 20 minuti. Questo procedimento garantisce la corretta cottura e la formazione di una crosta croccante sul pane fatto in casa. Il pane così preparato avrà un sapore autentico e una consistenza morbida all’interno, perfetta per accompagnare qualsiasi pasto o essere gustato da solo con un filo d’olio e sale. Preparare il pane in casa richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà gli sforzi con un prodotto genuino e dal sapore inconfondibile.

In conclusione, preparare il pane in casa seguendo questa ricetta dettagliata è un’esperienza gratificante che permette di gustare un alimento fatto con ingredienti naturali e amore. Il profumo che si diffonde in casa durante la cottura e il sapore unico del pane appena sfornato renderanno indimenticabile ogni momento dedicato alla preparazione di questa prelibatezza. Provare a fare il pane in casa è un modo per riscoprire antiche tradizioni culinarie e per apprezzare appieno il gusto genuino di un alimento così semplice ma straordinario. Condividere il pane fatto in casa con amici e familiari sarà un gesto di generosità e di condivisione di momenti speciali attorno a una tavola imbandita con amore e dedizione.

