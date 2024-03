Nel Forno di Casa Tua: pane sciocco

La ricetta inizia con l’unione della farina di tipo 2 e gran parte dell’acqua in una ciotola, mescolando il tutto. Dopo aver atteso qualche minuto, si aggiunge il lievito di birra fresco sbriciolato e la restante quantità di acqua. Si mescola bene e si incorpora il sale, aggiungendo poi l’acqua rimanente e lavorando l’impasto per alcuni minuti. Una volta pronto, si copre e si lascia lievitare per un’ora a temperatura ambiente.

Successivamente si dà qualche piega all’impasto e si lascia riposare per altre 8 ore in frigorifero. Dopo questo tempo, si capovolge l’impasto lievitato su un piano infarinato, si allarga con le mani e si arrotola su se stesso, formando un filone. Questo viene poi inserito in un cestino da pane ben infarinato, con le pieghe rivolte verso l’alto. Si copre nuovamente e si lascia riposare per ulteriori 3 ore a temperatura ambiente.

Successivamente si capovolge la forma su una teglia infarinata e si cuoce in forno caldo e statico a 240° per 50 minuti. Una volta pronto, il pane sarà dorato e croccante, pronto per essere gustato. Questa ricetta richiede pazienza e tempo, ma il risultato finale sarà sicuramente soddisfacente e appagante per il palato.

In conclusione, preparare il pane in questo modo richiede attenzione ai dettagli e alle fasi di lievitazione e riposo, ma il risultato finale sarà un pane fragrante e gustoso, perfetto da gustare da solo o accompagnato da formaggi e salumi. La consistenza sarà morbida all’interno e croccante all’esterno, garantendo un’esperienza sensoriale unica e appagante. Buon appetito!

