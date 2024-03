Nel Forno di Casa Tua: pizza parigina

Per preparare la pizza, iniziamo mettendo nella ciotola o nella planetaria la farina 0 e gran parte dell’acqua, mescolando il tutto con un cucchiaio. Successivamente, aggiungiamo il lievito fresco sbriciolato e un po’ di acqua, continuando a mescolare. Una volta che l’impasto comincia a formarsi, aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, lavorando l’impasto per alcuni minuti prima di aggiungere l’olio e lavorarlo ulteriormente fino a farlo assorbire completamente.

Dopo aver coperto l’impasto, lasciamolo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente. Una volta trascorso il tempo necessario, allarghiamo l’impasto sul piano di lavoro e lo arrotoliamo su se stesso per formare un filone, che andremo ad adagiare su una teglia precedentemente unta d’olio. Copriamo nuovamente l’impasto e lasciamolo lievitare per altre 2 ore a temperatura ambiente.

Successivamente, allarghiamo l’impasto all’interno della teglia con le mani e procediamo a condire la superficie con passata di pomodoro, fette di caciocavallo e prosciutto cotto affettato. Copriamo la farcitura con la pasta sfoglia e lasciamo lievitare ancora per mezz’ora. Prima di infornare la pizza, spennelliamo la superficie con l’uovo sbattuto e bucherelliamo con una forchetta.

Infine, cuociamo la pizza in forno caldo e statico a 220° per circa 25 minuti, fino a quando risulti ben dorata e croccante. Una volta pronta, possiamo gustare la nostra pizza appena sfornata e deliziosa, perfetta da condividere in compagnia di amici e familiari. Questa ricetta semplice e genuina è ideale per chiunque voglia preparare in casa una pizza fatta in casa, gustosa e dal sapore autentico. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

