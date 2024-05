Pastiera Napoletana Ricetta originale: ingredienti, preparazione e consigli

La preparazione della pastiera napoletana inizia con la preparazione della frolla. È necessario setacciare la farina e unire un pizzico di sale, formando una fontana al centro del piano di lavoro. Aggiungere al centro il burro, lo strutto e lo zucchero e lavorarli a mano fino a ottenere una pastella morbida. Successivamente, unire il miele, l’uovo, il latte e le scorze di arancia e limone, continuando a mescolare. Aggiungere poi la farina poco alla volta finché si ottiene un panetto omogeneo, che va fatto riposare in frigo per un’ora.

Passando alla cottura del grano, è necessario versarlo in un pentolino con un pizzico di sale, bagnarlo con latte e unire il burro. Portare a sfiorare il bollore schiacciando il grano con una forchetta e mescolando costantemente. Una volta cotto, trasferirlo in una pirofila per farlo raffreddare.

In una ciotola a parte, setacciare la ricotta e aggiungere lo zucchero, mescolando fino a ottenere una consistenza morbida e facendo riposare in frigo. Una volta freddo il grano, eliminare le scorze degli agrumi e trasferirlo in una ciotola capiente. Aggiungere il cedro candito a cubetti e mescolare brevemente, frullando se si desidera una consistenza più fine. Unire il composto di grano alla crema di ricotta e zucchero.

In un’altra ciotola, rompere le uova, aggiungere l’acqua di fiori d’arancio, il latte e le scorze di limone e arancia grattugiate. Unire questo composto alla crema di ricotta e grano in due o tre volte, mescolando bene. Il ripieno è ora pronto per essere utilizzato.

La pasta frolla viene divisa in due parti, una più grande dell’altra. La parte più grande viene stesa con un mattarello e adagiata in uno stampo per pastiera svasato. Eliminare l’eccesso di pasta frolla e bucherellarla con una forchetta. Trasferire il ripieno nella base di pasta frolla e creare il caratteristico reticolo con le striscioline di pasta rimanenti.

La pastiera napoletana va infornata a 180° per circa 50-55 minuti, fino a quando risulta dorata. Una volta raffreddata, può essere sformata e spolverizzata con zucchero a velo prima di essere servita.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

