Ricetta Baccalà: ingredienti, preparazione e consigli

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua eccellente cucina, ricca di sapori e tradizioni culinarie uniche. Ogni regione italiana ha le proprie specialità gastronomiche, che variano a seconda del territorio e delle antiche ricette tramandate di generazione in generazione. In questo articolo, ci concentreremo su una prelibatezza tipica delle nostre terre: il baccalà in umido, un secondo di pesce molto amato e diffuso in diverse regioni italiane.

Il baccalà è un pesce salato e essiccato, ottenuto generalmente da merluzzo o stoccafisso. È un alimento versatile e ricco di proprietà benefiche per la salute, grazie al suo alto contenuto di proteine e omega-3. La ricetta del baccalà in umido prevede una cottura lenta e delicata, che permette al pesce di amalgamare i suoi sapori con gli altri ingredienti, creando un piatto gustoso e succulento.

Per preparare il baccalà in umido, occorrono pochi e semplici ingredienti, che possono variare leggermente a seconda della tradizione culinaria della regione di provenienza. Tra gli ingredienti principali, troviamo il baccalà ammollato e dissalato, cipolla, pomodori maturi, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, pepe nero e, a piacere, olive nere o capperi per arricchire il piatto di sapore e colore.

La preparazione del baccalà in umido è piuttosto semplice e richiede una buona dose di pazienza e attenzione ai dettagli. Innanzitutto, bisogna tagliare il baccalà a pezzi e farlo rosolare in una padella con olio extravergine d’oliva e cipolla affettata finemente. Una volta dorati i pezzi di pesce, si aggiungono i pomodori pelati e tagliati a pezzetti, insieme a un po’ di prezzemolo tritato e pepe nero macinato al momento.

A questo punto, si lascia cuocere il tutto a fuoco lento per circa 20-30 minuti, fino a quando il baccalà risulterà morbido e avrà assorbito tutti i sapori degli ingredienti. Durante la cottura, è importante girare delicatamente i pezzi di pesce e mescolare di tanto in tanto il sugo, in modo che si amalgami bene e non si attacchi al fondo della pentola.

Il baccalà in umido è un piatto dal sapore intenso e avvolgente, perfetto da gustare in compagnia di un buon pane casereccio per fare la scarpetta nel sugo. Questa ricetta è amata da grandi e piccini, grazie alla sua semplicità e bontà che conquistano il palato di chiunque lo assaggi.

Se desideri provare a preparare il baccalà in umido seguendo passo dopo passo la ricetta originale, ti consigliamo di consultare il sito La Cucina in TV, dove troverai tutte le informazioni necessarie sugli ingredienti, la preparazione e i consigli per ottenere un risultato perfetto. Non ti resta che metterti ai fornelli e deliziare i tuoi commensali con un piatto gustoso e genuino, che racchiude tutto il sapore e la tradizione della cucina italiana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

