Ricetta tipica Lazio, Ciambelle ruzze: ingredienti e preparazione

Per preparare le ciambelle ruzze, iniziamo disponendo la farina a fontana sulla spianatoia. Successivamente, ricaviamo una conchetta al centro e versiamo dentro lo zucchero, un pizzico di sale, i semi di anice, l’olio d’oliva e il vino bianco. Una volta mescolati tutti gli ingredienti, procediamo ad impastare energicamente fino a ottenere una pasta consistente ma morbida al tempo stesso.

Dopo aver ottenuto la consistenza desiderata, prendiamo dei tocchetti di pasta e li trasformiamo in cordoncini, successivamente formando delle ciambelline di dimensioni moderate. Spennelliamo le ciambelle con del vino bianco e le passiamo nello zucchero semolato, conferendo loro una leggera croccantezza in superficie.

Una volta completata questa fase, adagiamo le ciambelle ruzze su una teglia precedentemente oliata oppure su un foglio di carta forno. Inforniamo il tutto in un forno già preriscaldato a 170° e lasciamo cuocere per circa 40-45 minuti, fino a quando le ciambelle non saranno ben dorate in superficie.

Le ciambelle ruzze sono pronte per essere gustate, offrendo un mix di sapori unici e una consistenza croccante che le rende irresistibili a ogni morso. Perfette da gustare in ogni momento della giornata, queste deliziose ciambelle sono ideali da accompagnare con un buon caffè o da servire come dolce dopo un pasto. La loro preparazione semplice e veloce le rende adatte anche per essere realizzate all’ultimo momento, per soddisfare improvvisamente una voglia di dolcezza.

La combinazione di ingredienti come il vino bianco, i semi di anice e l’olio d’oliva conferisce alle ciambelle un sapore ricco e avvolgente, che si sposa perfettamente con la dolcezza dello zucchero semolato. Il risultato finale è un dolce fragrante e dalla consistenza croccante, che conquista il palato di chiunque le assaggi.

Le ciambelle ruzze rappresentano un’ottima alternativa ai classici dolci da forno, aggiungendo un tocco di originalità e tradizione alla tavola. Perfette da condividere con amici e parenti durante una merenda o da regalare come pensiero goloso, queste ciambelle sono un vero must della pasticceria casalinga. La loro semplicità di preparazione le rende adatte anche ai meno esperti in cucina, garantendo comunque un risultato eccellente e apprezzato da tutti.

In conclusione, le ciambelle ruzze sono un dolce tradizionale e genuino che porta con sé tutto il sapore della cucina di casa. La loro bontà e semplicità le rendono un’opzione perfetta per chi desidera deliziare il palato con un dolce rustico ma irresistibilmente buono. Provate a prepararle seguendo la nostra ricetta e lasciatevi conquistare dal loro profumo invitante e dal loro gusto avvolgente. Buon appetito!

