Ricetta tipica Molise, Milk Pan: ingredienti e preparazione

La ricetta per preparare uno squisito milk pan prevede diversi passaggi che richiedono attenzione e precisione. Per iniziare, occorre montare con le fruste elettriche le uova insieme allo zucchero semolato e un pizzico di sale. Questo processo è fondamentale per ottenere un composto chiaro e spumoso, che sarà la base per il nostro dolce. Una volta che le uova e lo zucchero sono ben amalgamati, bisogna aggiungere il burro fuso tiepido e un po’ di liquore per dare un tocco di sapore in più.

Successivamente, è necessario unire alla miscela la farina 00 setacciata insieme al lievito in polvere e alla fecola. Per completare l’impasto, è importante aggiungere anche la farina di mandorle e mescolare con cura utilizzando una spatola. Questo passaggio richiede attenzione per evitare di smontare il composto, quindi è consigliabile mescolare con movimenti delicati dal basso verso l’alto.

Una volta che l’impasto è pronto, va trasferito in uno stampo da zuccotto precedentemente imburrato e infarinato. Il dolce va quindi cotto in forno già caldo a 170°C per circa 45 minuti. Una volta che lo zuccotto è pronto, va lasciato intiepidire nello stampo per circa mezz’ora, dopodiché va sformato su una gratella e spennellato con del liquore Milk per aggiungere ulteriore sapore al dolce.

Per preparare la glassa, occorre sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria insieme alla panna fresca e alla pasta di nocciole. Una volta ottenuto un composto omogeneo, va colato uniformemente sulla superficie dello zuccotto e lasciato asciugare a temperatura ambiente. Questo passaggio è importante per ottenere una copertura lucida e deliziosa che renderà il dolce ancora più invitante.

Infine, una volta che la glassa si è solidificata, è possibile tagliare il milk pan a fette e servirlo su un piatto da portata. Questo dolce è perfetto da gustare in qualsiasi occasione, dalla colazione alla merenda, e sicuramente farà felici tutti gli amanti dei dolci. La sua consistenza morbida e il gusto avvolgente del cioccolato bianco e delle mandorle lo rendono un dessert irresistibile che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

