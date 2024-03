Ricetta tipica Sardegna, Calamarata con bottarga di tonno zucchine e calamari: ingredienti e preparazione

La ricetta della calamarata con bottarga di tonno, zucchine e calamari inizia con la pulizia accurata dei calamari. Dopo averli sciacquati sotto l’acqua corrente, è necessario separare i tentacoli dalla testa, rimuovere il gladio e le interiora, e infine eliminare la pelle praticando un’incisione. Una volta puliti, è importante rimuovere il dente centrale dei tentacoli e risciacquare bene il tutto. Successivamente, si procede tagliando le sacche a anelli e facendoli dorare brevemente in una padella con olio e aglio, per poi tenerli da parte al caldo.

Nel frattempo, si monda la zucchina e si taglia a cubetti, da far poi saltare nella stessa padella dove sono stati cotti i calamari, fino a renderli dorati. Mentre le zucchine si cuociono, si lessa la pasta e si scola al dente, per poi trasferirla nella padella insieme alle zucchine e ai calamari. A fiamma vivace, si salta tutto insieme per un paio di minuti, aggiungendo la scorza di limone e una macinata di pepe per dare sapore al piatto.

Una volta pronta, la calamarata con bottarga di tonno, zucchine e calamari può essere trasferita nei piatti da portata e servita. Per completare il piatto, si consiglia di cospargere una generosa cucchiaiata di bottarga di tonno sopra la pasta, per aggiungere un tocco di sapore unico e prelibato. Con pochi passaggi semplici e ingredienti di qualità, questo piatto si trasforma in una deliziosa e raffinata specialità da gustare in compagnia. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

