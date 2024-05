Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Stinco affumicato con patate e crauti: ingredienti e preparazione

Per preparare lo stinco affumicato con patate e crauti, è necessario iniziare con la realizzazione del trito per il soffritto. Si deve mondare la carota e la cipolla, e privare il sedano dei filamenti esterni. Una volta fatto ciò, tritare il tutto finemente e tenerlo da parte. Successivamente, versare l’olio in un tegame, possibilmente di ghisa, e unire lo stinco affumicato. Rosolarlo da tutti i lati a fiamma vivace, e una volta che sarà ben dorato, toglierlo dal tegame e tenerlo al caldo.

Dopo aver rosolato lo stinco, versare il trito preparato nell’olio di cottura e lasciarlo soffriggere a fiamma moderata. Nel frattempo, tritare le bacche di ginepro e unirle al soffritto. Aggiungere anche il rametto di rosmarino, lo stinco e le foglie di alloro. Dopo qualche minuto, girando spesso lo stinco, sfumare con il vino rosso. Una volta che il vino sarà completamente evaporato, aggiungere dell’acqua in modo che il livello raggiunga circa la metà dell’altezza dello stinco. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere per circa un’ora o fino a quando la carne risulterà tenera, aggiustando di sale solo a questo punto.

Mentre lo stinco cuoce, occuparsi delle patate. Lavarle sotto l’acqua corrente e tagliarle in cubetti di circa 2-3 cm senza sbucciarle. Trasferirle in una teglia foderata con carta forno, condirle con sale, pepe e olio, e unire anche il rosmarino fresco. Cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 40 minuti, girando di tanto in tanto le patate.

Mentre le patate cuociono, preparare anche i crauti. Tagliare lo speck a tocchetti e tritare finemente la cipolla per insaporirli. Versare l’olio in un tegame, aggiungere il burro e farlo fondere a fiamma moderata. Unire la cipolla, farla appassire e aggiungere lo speck. Scolare i crauti dal liquido di cottura, unirli in padella e aggiungere un pizzico di sale. Cuocere a fiamma viva per 15-20 minuti, aggiungendo un mestolo di acqua calda se necessario.

Una volta che lo stinco, le patate e i crauti saranno pronti, servirli insieme e gustare questo delizioso piatto caldo. La combinazione di sapori e aromi renderà questa ricetta un successo a tavola, perfetta per un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

