Ricette del Convento: caponata

Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, ha guadagnato grande fama grazie alle sue ricette che vengono trasmesse nel programma Ricette del Convento su Food Network. Questo canale, che si trova al numero 33 del digitale terrestre, ha permesso a Don Salvatore di condividere con il pubblico le sue deliziose preparazioni culinarie.

Uno dei piatti che Don Salvatore ha presentato nel suo programma è la caponata, una ricetta tradizionale siciliana. Questo piatto è molto amato in tutta l’isola e viene spesso servito come antipasto o contorno. La caponata è un insieme di verdure, come melanzane, peperoni, cipolle, sedano e pomodori, che vengono cotte insieme e condite con aceto e zucchero. Don Salvatore ci spiega passo per passo come preparare questa deliziosa caponata.

Per iniziare, si devono tagliare le melanzane a cubetti e lasciarle in ammollo in acqua salata per almeno un’ora. Questo aiuterà a eliminare l’amaro tipico di questo ortaggio. Nel frattempo, si possono preparare gli altri ingredienti. I peperoni vanno tagliati a strisce, le cipolle a fette sottili e il sedano a pezzetti. Anche i pomodori vanno tagliati a cubetti, dopo averli sbucciati e privati dei semi.

Una volta trascorso l’intervallo di ammollo, si devono scolare le melanzane e asciugarle bene. A questo punto, si possono friggere in abbondante olio caldo fino a quando non diventano dorati e croccanti. Una volta fritte, si devono mettere da parte su della carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

Nel frattempo, si può preparare il condimento per la caponata. In una padella capiente, si fa rosolare la cipolla con un po’ di olio d’oliva. Quando la cipolla diventa trasparente, si aggiungono i peperoni e il sedano e si lasciano cuocere per qualche minuto. A questo punto, si possono aggiungere i pomodori, l’aceto e lo zucchero. Si mescola bene il tutto e si lascia cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, finché le verdure non diventano morbide.

A questo punto, si possono aggiungere le melanzane fritte alla padella e si lasciano insaporire insieme alle altre verdure per qualche minuto. Infine, si spegne il fuoco e si lascia riposare per almeno mezz’ora prima di servire. Questo permetterà ai sapori di fondersi e di raggiungere la loro massima intensità.

La caponata è un piatto molto versatile, che può essere gustato sia caldo che freddo. Si può servire come antipasto, accompagnato da crostini di pane tostato, oppure come contorno, da abbinare a carne o pesce. È un piatto ricco di sapori e profumi mediterranei, che incanta il palato di chiunque lo assaggi.

Don Salvatore, con le sue ricette del convento, ha conquistato il cuore degli spettatori di Food Network. Grazie alla sua passione per la cucina e alla sua abilità culinaria, è riuscito a trasmettere la tradizione e la cultura siciliana attraverso i suoi piatti. Le ricette del convento sono un vero e proprio viaggio nella storia e nelle tradizioni culinarie dell’isola, che permettono di scoprire sapori autentici e genuini.

In conclusione, la caponata preparata da Don Salvatore è un piatto che rappresenta appieno la cucina siciliana. Grazie alla sua semplicità e alla sua versatilità, può essere gustata in ogni occasione e abbinata a diverse pietanze. La caponata, con i suoi colori vivaci e i suoi sapori intensi, è un vero e proprio trionfo di gusto e tradizione.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

