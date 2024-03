Uno chef in fattoria: ceviche di scampi

Per preparare questa deliziosa ricetta di scampi al mango, è importante iniziare pulendo gli scampi, rimuovendo la testa e il carapace e incidendo il dorso per estrarre l’intestino. Una volta puliti, è necessario tagliarli a metà per il lungo con un coltello affilato e tenerli da parte. Successivamente, si procede pelando il mango e ricavando delle fettine piuttosto sottili, dividendo le fette più grandi a metà e tenendole da parte.

Per preparare l’emulsione, si versa il succo di lime in un contenitore alto e stretto, aggiungendo lo zenzero fresco a tocchetti, l’olio e il sale. Si frulla il tutto con un mixer a immersione fino ad ottenere una consistenza omogenea, aggiungendo poi il coriandolo, il peperoncino a rondelle e i lamponi freschi. Dopo aver mescolato delicatamente tutti gli ingredienti, si può passare alla fase successiva.

Si prende una pirofila e si dispongono gli scampi all’interno, alternandoli con le fettine di mango. Si versa il condimento ottenuto sull’insalata di scampi e mango, si copre con della pellicola trasparente e si lascia marinare in frigorifero per circa un’ora. Trascorso questo tempo, si possono prelevare gli scampi e il mango dalla marinatura e adagiarli su un letto di insalatina, condendo il tutto con parte dell’emulsione preparata in precedenza. Per dare un tocco di freschezza in più, si può guarnire il piatto con della scorza di lime grattugiata.

In conclusione, la ricetta degli scampi al mango è una gustosa e raffinata preparazione che unisce la freschezza del mango con la delicatezza degli scampi e l’aroma esotico dello zenzero e del coriandolo. La marinatura in emulsione di lime, zenzero, coriandolo e lamponi conferisce al piatto un sapore unico e avvolgente, perfetto per una cena speciale o un pranzo estivo. Provatela e lasciatevi conquistare dai sapori intensi e dalla semplicità della preparazione di questo piatto che saprà sorprendere e deliziare i vostri commensali.

